Konica Minolta нарастила мощности Типографии ВШЭ

Типография Высшей школы экономики расширила парк печатного оборудования: в основном корпусе типографии введена в эксплуатацию производительная промышленная машина Konica Minolta AccurioPress C6085. Устройство принадлежит к флагманской серии цветных печатных машин, и позволяет печатать даже крупные тиражи со скоростью 85 страниц в минуту. Поставку оборудования произвела группа компаний «ТЕРРА ПРИНТ», специализирующаяся на работе с печатным, постпечатным и упаковочным оборудованием.

Типография была выделена как отдельное структурное подразделение в рамках НИУ ВШЭ в 2010 г., а в 2017 г. начала оказывать коммерческие услуги как студентам вуза, так и сторонним заказчикам. Для выхода на рынок коммерческих услуг была произведена модернизация: развернута система управления производственными процессами «Принт-эксперт», реализована система онлайн-расчета стоимости и оформления заказов на сайте. Расширение парка печатных устройств стало очередным шагом в развитии подразделения.

«Обороты типографии с 2017 г. выросли более чем в два раза и продолжают увеличиваться. Происходит совершенствование производственной базы и внедрение новых технологий для соответствия ожиданиям наших клиентов. Скоро откроется еще один участок типографии в новом здании НИУ ВШЭ на Покровском бульваре. Таким образом, кроме низких цен и удобного местоположения в центре Москвы, существенно расширяется спектр производимой нами печатной продукции, растет уровень качества и производительность нашей типографии», — сказал директор типографии ВШЭ Марсель Шарифуллин.

Промышленная цветная машина Konica Minolta AccurioPress C6085 принадлежит к топовой линейке оборудования Konica Minolta. Модель оборудована интегрированным модулем Color Care, который позволяет добиваться высокого и стабильного качества всех отпечатков в тираже, а также автоматически настраивает параметры системы, позволяя экономить ресурсы на стадии допечатной подготовки. Станок работает с материалами плотностью от 52 до 400 г/кв.м, в том числе позволяет печатать на синтетических носителях, самоклеящейся и фактурной бумаге.

«В типографии ВШЭ в общей сложности эксплуатируется два десятка цифровых печатных машин, из которых большинство марки Konica Minolta. Только за последние два года нами были приобретены четыре цветные (bizhub PRESS C1085 и AccurioPrint C3070L) и одна ч/б ЦПМ bizhub PRO 958. Их функциональные параметры, надежность, себестоимость и качество печати обусловили наш выбор еще одной машины проверенной марки. Accurio PRESS C6085 понравилась нам своей мощностью и производительностью до 85 цветных копий в минуту, совмещением «лицо-оборот» листов в пределах 0,4 мм, стабильностью печати и возможностями работы с баннерным форматом», — отметила заместитель директора типографии ВШЭ Екатерина Суетина.