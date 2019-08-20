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Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS

Интеграция Инфраструктура

Дата-центр «Трастинфо» и компания «Диалогнаука» успешно завершили проект по сертификации ЦОДа, находящегося под управлением компании «Сервионика» (группа «Ай-теко»). «Трастинфо» вновь подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS (версия 3.2.1) в области безопасности данных при транзакциях с использованием банковских карт международных платежных систем.

Компании банковского сектора составляют более 20% в клиентской базе «Трастинфо», дата-центр сотрудничает с крупнейшими банками России, и высокий уровень защиты данных при оказании услуг по их обработке, хранению и передаче является одним из ключевых конкурентных преимуществ ЦОДа. Сертификат PCI DSS, выданный независимым аудитором – компанией «Диалогнаука», является дополнительным свидетельством надежности «Трастинфо» как партнера компаний, работающих с международными платежными системами Visa и Mastercard, отмечают в «Трастинфо». Компания «Диалогнаука» имеет аккредитацию Qualified Security Assessor (QSA) и многолетний успешный опыт ведения проектов по сертификации PCI DSS.

«Дата-центр “Трастинфо” из года в год подтверждает лидирующие позиции на российском рынке ЦОД по ряду ключевых параметров, в том числе – надежности, доступности ресурсов, защищенности данных. Сертификацию PCI DSS мы проходим ежегодно, это часть общей стратегии развития дата-центра как высококвалифицированного надежного партнера для компаний финансовой отрасли», – отметил Михаил Луковников, директор ЦОД «Трастинфо».

«Дата-центр “Трастинфо” вновь подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS – одного из ключевых для финансовой сферы и для безопасности и надежности ЦОД в целом. Мы рады отметить, что из года в год ЦОД «Трастинфо» демонстрирует высокий профессионализм, зрелость бизнес-процессов и высокий технический уровень – качества настоящего лидера ИТ-отрасли», – сказал Александр Крупчик, директор по развитию бизнеса и руководитель направления PCI DSS компании «Диалогнаука».

Стандарт PCI DSS позволяет дата-центрам соотносить состояние своих бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры с четкими требованиями мировой финансовой отрасли к защите данных, организации их передачи и обработки. Сертификация не является обязательной, однако ее наличие является важным индикатором надежности дата-центра как партнера для клиентов из финансовой сферы. ЦОД «Трастинфо» успешно проходит сертификацию PCI DSS c 2011 г.

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