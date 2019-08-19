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Строительная компания «Л1» оптимизировала документооборот с помощью Docsvision 5

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

«Л1 строительная компания №1» оптимизировала электронный документооборот и актуализировала внутренние процессы на новой версии платформы Docsvision 5.

Партнером компании стал ИТ-интегратор «Диджитал дизайн». Главным требованием была максимальная автоматизация процессов на новой версии платформы.

Проект проходил в два этапа ― обновление версии платформы и адаптация ее под запросы компании.

В результате проекта был автоматизирован ряд процессов ― например, изменение статуса документа, согласования и подписания служебных записок и приказов, обеспечена возможность настраивать маршруты согласования дого-ворной документации и учитывать рабочий календарь сотрудников при исполне-нии заданий и т.д.

Обновление системы послужило поводом пересмотреть алгоритмы работы с рядом документов и, в результате, сделать процессы быстрее и эффективней.

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