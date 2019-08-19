«Синтегро консалтинг» внедрил программный продукт «Зарплата ОСБУ» в АО «ГПБ-УА»

АО «ГПБ–УА» использует программный продукт «Зарплата ОСБУ» для учета заработной платы и предоставления отчетности в Банк России в соответствии с требованиями ОСБУ.

Компания обратилась в ООО «Синтегро консалтинг» для автоматизации ведения учета заработной платы в соответствии с требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ). Специалисты ООО «Синтегро консалтинг» предложили использовать собственный программный продукт — «Зарплата ОСБУ», входящий в линейку решений для некредитных финансовых организаций (НФО).

«В настоящий момент мы уже ведем бухгалтерский учёт в программе «Синтегро ОСБУ», что позволяет вести учет на едином плане счетов в соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения (утв. Банком России 02.09.2015 N 486-П). В компании также применяется другой программный продукт ООО «Синтегро консалтинг» - «Фабрика XBRL», который позволяет автоматизировать процесс заполнения бухгалтерской отчетности в формате XBRL для ее последующей сдачи в Банк России. Использование решений одного разработчика позволяет сократить сроки реализации проектов и упростить дальнейшую поддержку программного обеспечения», – отметила главный бухгалтер АО «ГПБ-УА» Василина Камзолова.