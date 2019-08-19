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SAP выпустила новую платформу для работы с данными

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Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence. С помощью решения станет возможно создавать сервисы на основе машинного обучения и оснащать ими бизнес-системы предприятий, в частности SAP S/4HANA.

Платформа предоставляет инструменты для создания и работы с моделями данных, их наполнения, обучения, переобучения, прогнозирования и дальнейшей промышленной эксплуатации. Решение может интегрироваться с SAP-системами и с любым другим ПО предприятия. Оно гибко масштабируется, подходит для инновационного проекта любого бизнеса, а также даёт возможность привлекать стартапы для работы с данными клиента.

SAP Data Intelligence содержит, в частности, интеграцию с источником для управления операциями с данными, которые находятся в разных системах (в корпоративном хранилище, в «озерах данных» или поступают в виде потока с оборудования). В отличии от аналогичных платформ для разработки ML сервисов SAP Data Intelligence не требует централизации хранения данных и работает с распределенными данными в корпоративном ландшафте.

Также в платформе есть каталог метаданных – единый вход, который показывает всю имеющуюся в компании информацию, системы хранения, структуру. Он позволяет создавать правила и использовать их для анализа качества данных. В состав Data Intelligence, помимо перечисленного, вошли среду для исследования данных и разработки моделей машинного обучения а также Data Pipeline – инструмент для создания процесса обработки данных. Он включает в себя получение в онлайн режиме информации из различных источников, предобработку, комбинирование структурированных и неструктурированных источников, комплексные вычисления, прогнозирование с помощью модели машинного обучения и публикацию результата.

«Мы надеемся, что с помощью новой платформы наши клиенты смогут сами быстро разрабатывать и получать инновационный сервис для своего бизнеса, принимать решения на основе его рекомендаций и монетизировать данные компании. SAP Data Intelligence будет надежной основой для работы команды специалистов по машинному обучению и позволит использовать любые привычные языки программирования. Кроме этого, приложения, созданные на новой платформе, будут всегда соответствовать промышленным стандартам разработки, а скорость превращения идей в работающие системы сможет вырасти в несколько раз», – отметил заместитель генерального директора SAP CIS Юрий Бондарь.

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