Microsoft: 85% компаний используют Интернет вещей

Microsoft представила исследование IoT Signals, посвященное динамике внедрения Интернета вещей в компаниях из разных индустрий и стран мира. Согласно его результатам, 85% организаций уже имеют как минимум один бизнес-проект в этой сфере, а к 2021 году эта цифра вырастет до 94%. При этом 88% руководителей таких проектов осознают преимущества технологии для успеха компании и ожидают 30% окупаемость инвестиций в двухлетней перспективе.

Среди основных целей внедрения респонденты выделили необходимость оптимизации рабочих процессов (56%), повышения продуктивности сотрудников (47%), а также общей безопасности компании (44%). Респонденты прогнозируют, что искусственный интеллект, современные вычислительные технологии, 5G, цифровые двойники и блокчейн ускорят распространение Интернета вещей.

Одним из основных стоп-факторов применения технологий Интернета вещей стала сложность внедрения и дальнейшей работы (38%), в том числе отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры в компаниях. Также те, кто уже запустил проекты в области Интернета вещей, столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов (47%) и ресурсов для их обучения (44%).

При этом несмотря на то, что 97% опрошенных беспокоит безопасность систем Интернета вещей, этот фактор не сдерживает скорость и объем внедрений. В качестве наиболее перспективных превентивных мер они выделяют: создание надежной системы аутентификации пользователей (43%), отслеживание и управление устройствами Интернета вещей (38%) и защиту их конечных точек (38%).

«Microsoft поддерживает развитие умных устройств и Интернета вещей и к 2022 г. планирует инвестировать в эту сферу $5 млрд. Мы создаем решения, чтобы сделать IoT-проекты максимально эффективными для бизнеса наших клиентов. Так, платформа Azure IoT Central позволяет упростить внедрение решений, снизить нагрузку и расходы, связанные с управлением и разработкой. А операционная система Microsoft Azure Sphere обеспечивает несколько уровней защиты, помогая таким образом предотвратить негативные ситуации, например, потерю данных. Ее уже используют такие компании, как Starbucks: она доверяет нашей системе защиту десятков устройств в каждой торговой точке», – отметил директор департамента технологической политики Microsoft в России Дмитрий Халин.