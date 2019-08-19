Искусственный интеллект подумает о безопасности

Компания Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, и Salt Security, компания-разработчик средств информационной безопасности, вывели на российский рынок уникальную платформу для защиты API.

Эксперты относят атаки на программные интерфейсы приложений (API) к наиболее серьезным угрозам для корпоративных информационных систем. Salt Security разработала и первая в мире запатентовала решение для выявления и предотвращения атак на API мобильных, веб- и IoT-приложений, SaaS и микросервисов. В отличии от традиционных инструментов, оно эффективно защищает от современных атак, использующих индивидуальные уязвимости в логике отдельных API.

Используя искусственный интеллект для детального анализа конкретного API, решение Salt Security определяет признаки его нормального и аномального поведения. В дальнейшем это позволяет выявлять и блокировать атаки еще на этапе разведки.

Сервис непрерывно в автоматическом режиме отслеживает все, в том числе нелегитимные, обновления и изменения защищаемого API. Это позволяет в реальном времени выявлять «слепые зоны» и препятствовать доступу через них к конфиденциальным данным. Кроме того, он использует атакующих в качестве тестировщиков, предоставляя пользователям подробные сведения о выявленных в ходе каждой атаки уязвимостях API. Таким образом разработчики могут лучше понимать существующие риски и управлять ими.

Аналитики Gartner считают, что к 2022 г. API будут основными мишенями киберпреступников. Cloud Security Alliance причисляет небезопасные API к трем главным угрозам облачным вычислениям. Open Web Application Security Project (OWASP) называет небезопасные API в качестве основной причины девяти из десяти уязвимостей, включенных в текущий отчет OWASP Top 10.

«Сегодня API — неотъемлемая часть интернета, мобильных и веб-сервисов от мессенджеров до приложений «банк-клиент». Посредством API осуществляются транзакции, в том числе и с конфиденциальными данными. Ответственный бизнес адекватно оценивает риски и проявляет интерес к современным средствам защиты, способным отражать все более частые и сложные атаки. Ряд компаний, среди которых крупнейший отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта «Петрович», уже используют новый сервис», – отметил директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов.

«Во всем мире компании все чаще предоставляют сотрудникам, клиентам и партнерам услуги через приложения с API. Их уязвимость создает растущую проблему безопасности, которую нельзя полностью решить традиционными инструментами. В партнерстве с Selectel мы рады представить на российском рынке наше решение и помочь бизнесу ответить на актуальный вызов», – сказал сооснователь и генеральный директор Salt Security Рой Элияху.