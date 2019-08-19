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«АйДи – Технологии управления» завершила стартовый этап программы подготовки SAP-консультантов

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Компания «АйДи – Технологии управления», системный интегратор и разработчик программных решений в области информационных технологий и корпоративного управления, сообщила о первых итогах стажерской программы по подготовке консультантов SAP. Программа - собственная инициатива компании. Была запущена в марте 2019 г. для обеспечения SAP-проектов кадрами, в связи с дефицитом профильных специалистов на рынке.

Стажерская программа в «АйДи – Технологии управления» - это собственная система подготовки консультантов по внедрению продуктов SAP. Она состоит из нескольких стадий развития карьеры специалиста - отбор, обучение с наставниками, постановка задач и оценка достигнутых результатов в рамках практики на живых проектах SAP, развитие карьеры в структуре компании.

На первом этапе компания привлекала стажеров через СМИ, размещение информации на сайтах об образовании и карьере, а также путем прямых обращений к аудитории ведущих вузов (МГТУ им. Баумана, МАИ, МГУ, МФТИ, МИСиС, РЭУ им.Плеханова, Высшая школа экономики). Далее последовал этап тестирования, по итогам которого состоялось зачисление наиболее успешных кандидатов в число участников программы и запуск обучения продолжительностью в 3 месяца.

80% обучающихся успешно преодолели первую стадию программы и перешли к работе на проектах «АйДи – Технологии управления» по внедрению или поддержке SAP-решений. Стажеры под контролем наставников изучали функциональности системы, успешно выполнили необходимый объем практических кейсов, подтвердили свои начальные знания SAP и показали готовность работать на реальных проектах.

«По итогам первого этапа программы можно отметить довольно низкий процент кандидатов, отвечающих нашим требованиям для включения в стажерскую программу. Сказывается комбинация факторов: соискатели зачастую не обладают как необходимым набором персональных качеств (стремлением учиться, мотивацией к профессиональному развитию), так и должным уровнем базовой IT-подготовки, несмотря на обучение в ведущих профильных вузах страны. В этом смысле каждый участник стажерской программы является настоящей кадровой находкой и обладает хорошими перспективами в плане построения карьеры SAP-консультанта», – сказал директор практики SAP компании «АйДи – Технологии управления» Михаил Покидышев.

Отсев 20% стажеров после первого этапа говорит о сложности обучения, высоких требованиях к обучающимся, а также подтверждает тезис об отсутствии релевантных курсов в системе высшего образования страны.

По словам руководителя HR-департамента «АйДи – Технологии управления» Натальи Бухтиной, около 25% стажеров показали отличные результаты в плане прогресса в освоении материала, и в начале 2020 г. компания за свой счет предоставит им возможность пройти международную сертификацию на статус SAP-консультанта.

«С учетом первого знакомства и начала погружения в специфику SAP-проектов в марте 2019 г., это можно назвать стремительным развитием карьеры в одной из самых сложных и самых престижных областей современной ИТ-отрасли. Достижение этих результатов не было бы возможным без наличия в штате компании опытных сотрудников, от которых и зависит итоговый успех всего проекта. Мы рады, что можем опираться в решении этой задачи на наших экспертов-наставников, выполнивших огромный объем работы на стартовых стадиях проекта и подготовившего самых успешных стажеров», - сказала Наталья Бухтина.

«Далее, обучающимся в рамках программы будут делегированы обязанности по самостоятельному выполнению работ на различных участках SAP-проектов «АйДи – Технологии управления» под контролем наставника и членов проектной команды, что обеспечит дальнейшее становление молодых профессионалов в штате компании со статусом младших консультантов SAP.

В дальнейшем программа «АйДи – Технологии управления» будет развиваться и расширяться, и мы сможем заявить о создании собственного центра подготовки кадров по данному направлению», - отметил Михаил Покидышев.

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