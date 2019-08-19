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«1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто»

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«1С-Рарус» автоматизировал 1,2 тыс. рабочих мест в группе «Бизнес кар» с помощью системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп».

Группа «Бизнес кар» – владелец сети официальных дилерских центров «Тойота» и «Лексус» в Европе. В структуру группы входит 22 дилерских центра.

Самописная система управления предприятием использовалась в компании более 20 лет. Информационная система представляла собой 15 отдельных баз данных, используемых в столице и регионах. В программе накопилось много доработок, утративших актуальность. Аналитические данные из разрозненных информационных баз приходилось каждый день собирать отдельно и суммировать показатели. Нормативно-справочная информация отличалась в каждой из баз. Посмотреть динамику развития или текущее состояние дел в компании оперативно было невозможно, что тормозило принятие управленческих решений и мешало увидеть целостную картину бизнеса.

Руководство компании приняло решение перейти на единую базу данных. Необходимо было консолидировать информацию и модифицировать бизнес-процессы, собрав их в одной системе. В результате переговоров в качестве партнера заказчик выбрал «1С-Рарус» в Москве. Одной из главных целей проекта было получение современной платформы, которая позволит динамично развивать функционал программы и своевременно реагировать на запросы изменений автомобильного рынка.

Высокий темп внедрения системы «Альфа-авто:автосалон+автосервис+автозапчасти корп» позволил в месяц запускать от одного до шести дилерских центров. Была построена единая база, объединившая 15 отдельных баз, сейчас в ней работает вся группа компаний. Существующая система учета в организации полностью переведена на новую платформу.

Справочная информация консолидирована и зафиксирована в бизнес-процессах. Справочники номенклатуры, автомобилей и услуг, а также частные формы документов унифицированы и перенесены в единую информационную базу. Единая база полностью развернута в облаке компании «1С-Рарус» и работает на арендованных серверах.

Выполнена консолидация информационных баз, использующихся в дилерских центрах по всей стране. Для каждого предприятия настроена схема работы, которая подходит для реализации привычных бизнес-процессов. В три раза сократилось время подготовки продаж благодаря автоматизации соответствующих подсистем. Вместо ежедневной выгрузки шести отчетов из всех баз и объединения данных в электронных таблицах управленцам теперь доступен единый отчет. Количество звонков, визитов, принятых и проданных автомобилей, оказанных услуг по всем подразделениям отображаются по одному клику.

Выполнено 3,7 тыс. изменений и доработок, в их числе: автоматизированы процессы обработки входящего трафика: звонки, визиты, электронные заявки; автоматизированы рабочие места менеджеров дилерских центров: отделов продаж автомобилей, сервисных консультантов, менеджеров отделов продаж запасных частей, которая позволяет им обрабатывать как входящий, так и внутренний трафик; автоматизированы рабочие места оператора исходящего трафика. В едином интерфейсе реализованы после-сервисные, послепродажные обзвоны, приглашения на техническое обслуживание, приглашения на сервисные кампании; автоматическая система приема и разбора интернет-заявок потенциальных покупателей, с использованием регулярных выражений; выполнена интеграция системы учета рабочего времени со световой индикацией рабочих мест в цеху; автоматическое динамическое обновление цен на запасные части из разных источников, включая прайс-лист дистрибьютора, информация о распродажах, частичных обновлениях прайс-листов; разработана функциональность оценки и калькуляции автомобиля с пробегом, включающего в себя помимо прочего интеграцию с такими внешними системами как auto.ru, dsms, сайт ГИБДД и iPad-приложение дистрибьютора; разработана подсистема для управления перемещениями автомобилей между площадками хранения; внедрены средства мониторинга производительности, в том числе и по методике APDEX.

Благодаря введению администрирования ценообразования, загрузке новых моделей и прочих справочников в централизованных подразделениях удалось на 90% сократить трудозатраты. Менеджеры используют единую нормативно-справочную информацию, что помогает быстрее обрабатывать обращения клиентов. Отсутствие необходимости дублировать информацию в базе позволило на 20% увеличить производительность сотрудников.

Начальник отдела корпоративных систем группы «Бизнес кар» Андрей Ретивых отметил: «Проект был реализован в достаточно короткие сроки – за несколько месяцев мы получили единую систему, работающую на разных часовых поясах. Фактически мы получили систему полного цикла. Предыдущая программа была сделана только для продаж, а сейчас в системе обрабатываются все взаимодействия: от звонка клиента до продажи».

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