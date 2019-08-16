Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов

Интеграция Бизнес-приложения

Directum и «Ред софт» объявили о совместимости своего программного обеспечения. После испытаний ECM-системы Directum и операционной системы РЕД ОС получены данные о полной корректности их совместной работы.

«Ред софт» — официальный производитель программного продукта «Ред софт», многопользовательской, многозадачной операционной системы общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющей универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

В ходе тестирования работы Directum на операционной системе РЕД ОС получены успешные результаты, что позволяет рекомендовать использование системы Directum российским компаниям и государственным структурам. Так, предприятия могут снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, а государственные органы получают больше возможностей продвинуться в исполнении приказа Минкомсвязи России № 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».

Другие материалы рубрики

«Информзащита» наказала «Воентелеком» на 87 миллионов по строго засекреченному госконтракту

Что «правительственные CIO» должны знать о цифровой идентификации

В ПО для SSD Western Digital есть «банальные» ошибки, из-за которых можно потерять все данные

ИКТ-услуги станут самым быстрорастущим экспортом из России и достигнут $12 млрд в год

РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных

Восемь «темных секретов» облачных услуг

Техника

Самые дорогие смартфоны 2019 года

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии