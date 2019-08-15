X-com компьютеризировал одну из старейших больниц Ленинградской области

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«Х-com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования ИТ-инфраструктуры Всеволожской клинической межрайонной больницы. В ходе проекта созданы десятки автоматизированных рабочих мест (АРМ) администрации и медицинских специалистов учреждения.

Применение АРМ в лечебных учреждениях позволяет оптимизировать выполнение ряда рутинных задач (поиск информации, заполнение карт профессионального осмотра, ведение историй болезни, назначение препаратов в соответствии с их реестром, консультации с коллегами из ведущих отечественных и зарубежных медицинских центров, и т.д.). В результате снижается нагрузка на лечащий персонал, повышается качество и скорость обслуживания пациентов.

Специалисты X-com провели детальное обследование информационной системы заказчика, включая программно-аппаратные средства, серверную инфраструктуру и клиентское оборудование. Также были проанализированы рабочие процессы учреждения и схема взаимодействия сотрудников его структурных подразделений. Полученные данные позволили разработать рекомендации к составу АРМ и составить технические спецификации, включающие детальные требования к аппаратной и программной частям решения.

Для организации АРМ были выбраны настольные и портативные решения Lenovo на базе процессоров Intel последнего поколения. В рамках проекта выполнено включение рабочих станций в информационную систему организации, а также их настройка в соответствии с требованиями заказчика.

Подрядчиком проекта X-com стала в результате победы в открытом конкурсе. Наряду с ценовыми характеристиками заявок, конкурсная комиссия уделяла особое внимание оценке опыта кандидатов в реализации проектов информатизации государственных медицинских учреждений. Компания X-com в последние годы выполнила множество такого рода проектов для поликлиник и больниц Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны.



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