SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака»

SAP локализовал решение для интеграции с системой «Честный знак» (единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров) для всех товарных категорий, подлежащих маркировке: лекарств, молочной продукции, обуви, шин и т.д. Об этом CNews сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Решение позволит компаниям вести свою базу данных серийных номеров продукции, собирать информацию на протяжении всей цепочки поставок, от участника оборота до конечного распространителя, и передавать данные в государственные системы управления маркировкой.

Локализация сделана на основе решения SAP АТТP (Advanced Track&Trace for Pharmaceutical) в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства. SAP входит в число партнеров ЦРПТ и в дальнейшем, согласно государственному графику ввода маркировки различных категорий товаров, планирует выпускать необходимые для системы обновления.

SAP ATTP – отдельно стоящая система, которая интегрируется с любыми системами инвентаризации, приемки, складскими решениями различных производителей ПО. Помимо этого, локализация АТТP обеспечивает интеграцию с системами ЦРПТ, в том числе в части поддержки криптозащиты кодов маркировки. Все это позволяет компаниям соответствовать требованиям российского законодательства в части оборота маркированной продукции.

Сегодня более 100 компаний по всеми миру, преимущественно фармацевтических, используют систему SAP, чтобы соответствовать государственным требованиям маркировки Америки, Европы, Китая.

«Мы сознательно пошли по пути локализации уже хорошо зарекомендовавшего себя в других странах решения SAP вместо создания системы с нуля. Так, восемь из Топ-10 крупнейших мировых фармацевтических компаний используют SAP ATTP. Некоторые из них оперируют более, чем 2 млрд серийных номеров продукции ежегодно. Этот опыт гарантирует нашим заказчикам в России требуемую производительность и бесперебойность процесса работы с маркированной продукцией. Сегодня мы ведем диалог как с иностранными компаниями, работающими на российском рынке, так и с локальными игроками по дальнейшему наполнению функционала решения, плотно сотрудничаем с ЦРПТ в этом вопросе», – отметил Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS.

«SAP ATTP – важное ИТ-решение для крупных производителей, работающих на российском рынке. Оно применяется для управления сериализацией и предоставления регуляторной отчетности. Благодаря плодотворному сотрудничеству ЦРПТ и SAP в программное решение SAP ATTP добавляется весь необходимый функционал. В ближайшее время запланированы интеграционные тестирования с участниками фармацевтической отрасли. Это важный шаг к внедрению маркировки лекарств, шин, молочной продукции, которые сейчас находятся на стадии эксперимента», – сказал Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».