Райффайзенбанк построит офисный центр для своего ИТ-подразделения

Райффайзенбанк подписал соглашение с группой «Эталон» о строительстве офисного центра на территории бизнес-парка Nagatino I-Land. Новое 16-этажное здание площадью 34 тыс. кв. м. банк планирует использовать для размещения растущего ИТ-подразделения и продуктовых кросс-компонентных команд. Консультантом сделки выступила компания JLL.

«За два года количество ИТ-специалистов в банке выросло в три раза, с 500 человек до 1,5 тыс. Усиление ИТ-подразделения, привлечение талантливых специалистов – важная часть стратегии трансформации банка», – отметил Владимир Химаныч, руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка.

Здание будет построено в формате built-to-suit, чтобы максимально соответствовать индивидуальным потребностям компании. Пространство будет создано с расчетом на гибкость в его использовании и с учетом потребностей команд банка. В проектировании здания будут использоваться современные экологические решения, офис будет соответствовать высоким стандартам энергоэффективности.

«Второе здание на территории бизнес-парка Nagatino i-Land позволит нам расширить площадь без необходимости географически разделять команду банка», – отметил Евгений Марковский, директор отдела недвижимости Райффайзенбанка.

Офис будет расположен в нескольких минутах ходьбы от метро «Технопарк». Бизнес-парк Nagatino I-Land соседствует с территорией бывшего завода ЗИЛ. В ближайшие годы это пространство ждет большое развитие. Сегодня здесь ведется активное строительство жилой и коммерческой недвижимости, а также социальной и транспортной инфраструктуры, что делает район еще более привлекательным для долгосрочных инвестиций.

«Мы высоко ценим доверие к компании со стороны такого крупного финансового института, как Райффайзенбанк, – отметил глава Московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович. –Реализация проекта на территории Nagatino I-Land поддерживает стратегию московских властей, направленную на сбалансированное развитие новых районов за пределами Третьего транспортного кольца. Создание девелоперами новых рабочих мест способствует уменьшению маятниковой миграции и снижению транспортной нагрузки на центр города. Именно такие проекты становятся дополнительными драйверами для гармоничного развития экономики города».

«В условиях дефицита на рынке офисной недвижимости будущие проекты являются единственной возможностью для крупных компаний удовлетворить потребности развивающегося бизнеса, при этом классические сделки built-to-suit на офисном рынке пока заключены не были. Мы рады объявить о подписании первого такого контракта в России контракта, который, на наш взгляд, положит начало новому тренду на рынке, – сказал член совета директоров и глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов. – Nagatino I-Land – признанный банковский кластер на офисной карте Москвы, и для Райффайзенбанка эта сделка представляет собой выгодную инвестицию в недвижимость, которая по мере развития "полуострова ЗИЛ" будет стабильно расти в цене. В свою очередь, для группы "Эталон" – это успешное продолжение сотрудничества со стабильным и доверенным партнером с мировым именем».