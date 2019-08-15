На российском рынке появились совместимые картриджи для лазерных принтеров Static Control

Static Control объявила о начале продаж в России совместимых картриджей для лазерных печатающих устройств. Как отмечают в компании, многолетние исследования и разработка внутренних компонентов, а также организация вертикально интегрированного производства позволили найти оптимальное решение для лазерных картриджей. Каждый из них отличается высокой производительностью, какую, по мнению экспертов Static Control, не может обеспечить ни один другой картридж на вторичном рынке систем формирования изображения.

При этом каждый картридж проходит испытание в соответствии с протоколом Static Control Engineering, который включает в себя тестирование в разных условиях окружающей среды. Тестовые отпечатки и ресурс печати сравнивается непосредственно с OEM. Вся продукция Static Control разработана с использованием системы Advanced Product Quality Planning (APQP). APQP – это методика планирования, разработки, подготовки производства с акцентом на предупреждение ошибок, постоянное улучшение и совершенствование продукции, которая должна соответствовать требованиям потребителя и предвосхищать их.

В компании уверяют, что по качеству отпечатка и величине ресурса совместимые картриджи Static Control соответствуют оригинальной продукции производителей офисной техники, но их стоимость при этом – ниже на 30-50% в зависимости от модели. Само производство картриджей ведется на современном автоматизированном оборудовании с четким контролем качества. При изготовлении продукции используются известный во всем мире тонер и комплектующие Static Control Components, гарантирующие стабильно высокое качество печати лазерных картриджей.

Поставку совместимых лазерных картриджей на российский рынок осуществляет официальный дистрибутор – компания OfficeAssistant. На первом этапе картриджи – будут представлены в ассортименте крупнейших участников рынка: «МВидео», «Ситилинк» и «ОнлайнТрейд».