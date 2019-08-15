«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya

«Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya оператора Intercontinental Hotels Group. В ходе проекта построено 18 систем.

В здании отеля десять этажей, а также технический этаж и подвал, 128 номеров, включая три номера для маломобильных групп населения.

В рамках проекта «Белтел» построил следующие сети и системы: телефония; локальная вычислительная сеть; Wi-Fi; система противопожарной безопасности, включая пожарную сигнализацию, автоматику противопожарной защиты, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; система широкополосного доступа в интернет для гостей отеля (HSIA); система охранного видеонаблюдения; система охранно-тревожной сигнализации; СКУД; СКС; система интерактивного гостиничного телевидения; мультимедийное оснащение двух переговорных комнат; автоматизация и диспетчеризация инженерных систем; гостиничные номера для маломобильных групп населения; система газового пожаротушения серверной, а также система ресторанного и кухонного пожаротушения; охранно-защитная дератизационная система.

Построенная инфраструктура, по заявлению «Белтела», полностью соответствуют стандартам гостиничного оператора Interсontinental Hotels Group.