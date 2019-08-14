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«Ред софт» и «Доксвижн» подтвердили совместимость своих продуктов

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«Ред софт» и «Доксвижн» в развития технологического партнерства компании протестировали на совместимость свои продукты. В ходе испытаний была подтверждена корректность работы системы электронного документооборота Docsvision производства «Доксвижн» на российской операционной системе РЕД ОС производства «Ред софт»). По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости.

Docsvision – современная СЭД/ECM платформа: масштабируемая, практически без ограничений по нагрузке, объёмам данных и количеству пользователей, адаптируется к потребностям компаний с учётом их специфики (low-code).

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«"Ред софт" и "Доксвижн" плодотворно сотрудничают в рамках Комитета по интеграции российского программного обеспечения при АРПП "Отечественный софт". Тестирование на совместимость наших продуктов важный шаг в этом направлении. Теперь на РЕД ОС доступна одна из лучших СЭД на российском рынке», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта «Доксвижн», отметил: «Реализуя нашу программу импортозамещения, мы тестируем совместимость нашей платформы с основными отечественными ОС и СУБД. И это не просто результаты тестов, это, в первую очередь, тесное партнерство и сотрудничество наших компаний, направленное на повышение качества сервисов для наших заказчиков».



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