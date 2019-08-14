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IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP

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IBS выполнила интеграцию систем SAP ERP со складским ПО для турецкой компании EVYAP, одного из крупнейших мировых производителей бытовой химии. Успешная интеграция позволила EVYAP значительно повысить скорость бизнес-процессов и качество взаимодействия с клиентами.

Турецкая компания EVYAP является одним из лидеров по производству бытовой химии в мире (бренды Duru, Fax, Arko и другие). Для поддержания эффективности и улучшения работы с клиентами компания EVYAP выбрала IBS в качестве партнера по развитию и поддержке SAP ERP.

Сотрудничество предполагало два основных потока: постоянную поддержку корпоративной ERP-системы, реализованной на платформе SAP, и ее интеграцию со складским ПО, которым пользуются собственники складов, арендуемых компанией EVYAP в Ростове-на-Дону и Москве.

В связи со значительным объемом бумажного документооборота первостепенной задачей для IBS стала оптимизация бизнес-процессов. Все складские операции должны были автоматически отражаться в SAP ERP, а менеджмент EVYAP - иметь доступ к движению позиций в складских системах провайдеров, которые на основе полученных данных выполняли бы поставленные задачи.

Команда IBS провела интеграцию с учетом технологических особенностей складских комплексов в Москве и Ростове-на-Дону, обеспечив взаимодействие SAP с двумя разными складскими системами. Это позволило уменьшить нагрузку на московский офис компании, который ранее проводил большую часть складских операций вручную, а также ускорить бизнес-процессы и минимизировать ошибки, неизбежные при ручном вводе данных.

«Это первый опыт нашего сотрудничества с EVYAP, который сразу начался с решения интересных, нестандартных задач. Процесс интеграции осложнялся наличием разных информационных систем на складах в Москве и Ростове-на-Дону. Специалистам IBS предстояло согласовать потоки и форматы данных, а также привести требования всех участников процесса к общему знаменателю, чтобы доработки системы не нарушили уже работающие процессы. Мы благодарны команде EVYAP за профессионализм и доверие к нашей экспертизе и надеемся на успешное сотрудничество в новых направлениях развития и поддержки системы SAP ERP, – сказал Дмитрий Ивицкий, директор центра сопровождения SAP в IBS. – По результатам проекта мы получили универсальное решение, которое подойдет и другим компаниям, стремящимся к полноценной автоматизации складской деятельности».

Алексей Сафронов, руководитель ИТ-проектов компании EVYAP, отметил: «По результатам успешной совместной работы с компанией IBS было построено интеграционное взаимодействие нашей SAP ERP со складскими системами. Это позволило оптимизировать ключевые сбытовые и закупочные процессы в нашей компании. Среди самых значительных достижений проекта: переход на автоматический выпуск отгрузочных документов в режим 24/7 без участия отдела обслуживания клиентов; минимальное расхождение состояния остатков продукции между системами SAP и WMS по результатам проведения ежеквартальных физических инвентаризаций. Кроме того, значительно сократился объём ручного ввода данных сотрудниками отдела логистики компании EVYAP и операторами складов, это свело к минимуму риск возникновения ошибок. В совокупности проект интеграции позволил нашей компании существенно повысить скорость и качество взаимодействия с клиентами, что является одной из первоочередных задач бизнеса EVYAP. Мы благодарны команде IBS за продуктивное сотрудничество».

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