«ЭР-Телеком Холдинг» запустил распознавание лиц в магазинах

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») развернул на базе ведущей торговой сети магазинов в Перми и Пермском крае систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Наряду с повышением уровня безопасности торговых залов, проект позволяет решить проблему воровства в ритейле. Программа сопоставима с системой социального кредита, тестируемой в настоящее время в Китае.

Развернутое решение из 290 видеокамер в 22 региональных гипермаркетах, благодаря аналитической системе компьютерного зрения, позволяет обеспечить высочайший уровень безопасности в торговых залах. Помимо данных о численности посетителей, их половозрастных характеристиках, система способна анализировать активность персонала и покупателей в наиболее популярных зонах продаж. Благодаря оборудованию по высокоточному распознаванию объектов и его интеграции с обезличенной базой «неблагонадежных» лиц, система позволяет эффективно бороться с воровством в магазинах.

Закрытая информационная база аккумулирует информацию обо всех случаях краж в торговой сети и сохраняет визуальные данные правонарушителей в обезличенном виде. При повторных визитах система способна автоматически определять появление посетителя «с низкой кармой» в периметре безопасности, маркировать его и оповещать службу безопасности через Push-уведомления. Благодаря этому, за потенциально неблагонадежными лицами устанавливается особый режим контроля и наблюдения.

В настоящее время «ЭР-Телеком» тестирует аналогичные решения на других объектах заказчиков. Подобные проекты интересны клиентам из сферы строительства, здравоохранения, общественной безопасности и культурно-массовых развлечений.

«Наша система видеоаналитики оснащена камерами высокой четкости, что позволяет распознавать лица с точностью 95%. Мы уверены, что это поможет нашим партнерам усилить систему безопасности и сократить количество краж. Очевидно, что правонарушители не пойдут туда, где они заведомо будут нейтрализованы. Хочется также отметить, что наличие видеонаблюдения не ограничивает возможности посетителей торговых залов. Они по-прежнему смогут заходить в свои любимые магазины, однако наблюдение за потенциально «неблагонадежными» лицами будет более пристальным», - сказала Наталья Лерман, директор пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг».