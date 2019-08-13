Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и отечественного Java-дистрибутива Liberica JDK

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и Bellsoft объявили об успешном завершении тестовых испытаний своих программных продуктов, в ходе которых была подтверждена совместимость операционных систем Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 и Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.14 с Liberica JDK.

Дополнительно в процессе испытаний была проведена проверка корректности функционирования Liberica JDK в режиме замкнутой программной среды (цифровая подпись и контроль компонентов Java) средствами динамического контроля целостности Astra Linux Special Edition.

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

Java – одна из самых распространенных платформ разработки и эксплуатации корпоративного программного обеспечения. В начале 2018 г. компания Oracle объявила об изменении регулярности выпуска релизов Java и новой политике лицензирования Oracle JDK. Эти перемены существенным образом преобразуют экосистему Java, которая складывалась десятилетиями.

Liberica JDK – это поддерживаемая cреда разработки и запуска Java-программ, которая отвечает принципам импортозамещения. Продукт создан российской компанией на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK и является заменой Oracle Java. Разработчик Liberica JDK гарантирует оперативное устранение уязвимостей. На всех поддерживаемых платформах Liberica JDK проходит верификацию Technology Compatibility Kit (TCK – набор тестов, который позволяет подтвердить совместимость Java-runtime стандартам Java SE). Liberica JDK включена в единый реестр российского ПО Минкомсвязи России.

«Liberica JDK – российский продукт с русскоязычной инженерной технической поддержкой в Санкт-Петербурге. Отсутствие языкового барьера существенно ускоряет решение проблем и упрощает общение разработчиков. Обеспечение контроля целостности компонентов Liberica JDK средствами Astra Linux повышает механизмы обеспечения доверия для Java-приложений. Это дает дополнительные возможности для создания и развития импортонезависимых программных продуктов в среде Java в защищенном исполнении», – отметил директор по продукту группы Astra Linux Роман Мылицын.

«Основой цифрового суверенитета является импортозамещение базовых технологий, таких как операционные системы, среды исполнения и базы данных. Astra Linux и Liberica JDK вместе дают пользователям Java безопасную и сертифицированную платформу для работы Java-приложений, которая полностью соответствует требованиям импортозамещения», – отметил генеральный директор компании Bellsoft Александр Белокрылов.