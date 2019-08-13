Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство»

Интеграция Инфраструктура

Inline Technologies завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры НИЦ «Строительство».

Результатом выполненных работ стало создание в научно-исследовательском центре высокопроизводительной, горизонтально масштабируемой, защищенной локальной вычислительной сети (ЛВС) и увеличение мощности центра обработки данных.

Необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры была продиктована тем, что построенная на морально устаревшем оборудовании сеть уже не отвечала требованиям по надежности и производительности. Ее возможности перестали соответствовать потребностям входящих в НИЦ «Строительство» научно-исследовательских институтов и не позволяли приступить к реализации плана по развитию информатизации, включающего в том числе внедрение систем нормативно-справочной информации, документооборота, электронных архивов.

Inline Technologies предстояло прежде всего провести обследование и инвентаризацию ИТ-инфраструктуры с учетом износа оборудования и задач, которые выполняют ее элементы. Затем – заменить устаревшее оборудование на ответственных участках сети: ядро, уровень распределения, уровень доступа – и провести миграцию на новое решение с минимальным влиянием на пользователей. Кроме этого, необходимо было защитить локальную вычислительную сеть от несанкционированного доступа и хакерских атак, а также создать платформу для перевода информационных сервисов заказчика в виртуальную среду.

Новая сеть НИЦ «Строительство» выполнена с применением телекоммуникационного оборудования Extreme Networks и защищена с помощью кластера межсетевых экранов Fortinet. К ее ядру сводятся каналы связи от всех корпусов центра, и подключены вычислительные мощности, в том числе ЦОД. Модернизация вычислительных ресурсов проведена с использованием блейд-серверов Lenovo и российской СХД Aerodisk. Для обеспечения отказоустойчивости серверной инфраструктуры организована платформа виртуализации на базе Vmware.

На сегодняшний день к новой ЛВС подключена большая часть сотрудников НИЦ «Строительство».

Другие материалы рубрики

Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»

Началось банкротство «Техносерва»

Глава управляющей компании Пулково в интервью CNews: Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров

«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

Техника

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии