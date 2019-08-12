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Xerox представила новые решения для офисного документооборота

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Xerox объявила о запуске принтера Xerox B210, а также МФУ Xerox B205 и Xerox B215. Эти доступные модели позволяют малым офисам активнее пользоваться мобильными технологиями, не жертвуя качеством изображений, безопасностью и удобством эксплуатации. Устройства поддерживают высокоскоростное беспроводное подключение, позволяя печатать в любое время из любого места.

Благодаря функции Wi-Fi Direct каждая модель из новой линейки поддерживает беспроводную печать без использования роутера. Кроме того, к Xerox B210, Xerox B205 и Xerox B215 можно подключаться с мобильных устройств на базе платформ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и Android. Модели новой линейки печатают со скоростью 30 страниц в минуту и благодаря разрешению до 1200x1200 dpi обеспечивают высокое качество изображения.

МФУ Xerox B215 оснащено 3,5-дюймовым сенсорным экраном, поэтому управлять новинкой не сложнее, чем смартфоном. Знакомый интерфейс, схожий по дизайну со старшими моделями VersaLink и AltaLink, позволяет пользователю без труда адаптироваться к работе с устройством.

«Малый бизнес и люди, работающие из дома, ожидают от принтеров и МФУ того же, что и более крупные компании. Это простота эксплуатации, функциональность, производительность и возможность печатать большие объёмы документации, — сказал Терри Антинора, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Workplace Solutions компании Xerox. — Наша новая линейка лёгких и компактных принтеров даёт сегменту СМБ все эти преимущества по доступной цене».

Новые модели уже доступны для покупки в России.

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