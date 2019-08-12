Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«ВИСТ групп» внедрила систему «Карьер» на разрезе «Русского угля» в Хакасии

Интеграция Внедрения Электроника

Специалисты «ВИСТ групп» (входит в группу «Цифра») на разрезе Степной оборудовали бортовыми системами, входящими в комплекс АСУ ГТК «Карьер» самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн. Теперь актуальная статистическая информация по объемам перевозок и простоям, а также расстояниям и загрузкам самосвалов автоматически стала передаваться в систему «1С», установленную на предприятии.

«Благодаря оперативной установке системы и успешной интеграции в производственный процесс мы смогли запустить систему диспетчеризации в работу уже спустя два месяца со старта проекта. Мы доработали имеющееся программное обеспечение предприятия, автоматизировав процессы передачи информации. Сейчас проводим модернизацию сети GSM, которая позволит запустить новый модуль оптимизации для получения дополнительного прироста производительности», – сказал начальник отдела информационных технологий черногорского филиала компании «Русский уголь» Сергей Секлецов.

За счет оптимизации процессов и увеличения загрузки самосвалов уже на первом этапе внедрения системы «Карьер» производительность разреза Степной увеличилась более чем на 5%, отмечают в «ВИСТ групп».

«Внедрение на разрезе Степной является для нас уникальным проектом. Нам удалось интегрировать наши системы в кратчайшие сроки без существенной дополнительной оптимизации программного обеспечения. Второй этап проекта позволит добиться еще большей производительности за счет увеличения пропускной способности сетей», – отметил Александр Бондаренко, директор обособленного подразделения «ВИСТ групп».

Другие материалы рубрики

Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»

Началось банкротство «Техносерва»

Глава управляющей компании Пулково в интервью CNews: Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров

«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

Техника

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии