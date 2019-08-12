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«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс»

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«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет согласно ОСБУ в «Финам форекс». Для этого использовался собственный продукт интегратора – «Синтегро ОСБУ». Для формирования отчетности в формате XBRL было принято решение использовать программный продукт разработчика – «Фабрика XBRL».

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» настроили автозаполнение 60 форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности. В результате проекта отчетность для Банка России формируется в системе «Фабрика XBRL» с III квартала 2018 г.

«Сроки проекта были вынужденно увеличены из-за тестирования системы: мы приняли решение тщательно проверить ее работу перед запуском в эксплуатацию. Мы остались довольны результатами проекта и взаимодействием с проектной командой “Синтегро консалтинг”», – сказала Юлия Михеева, главный бухгалтер «Финам форекс».

Между «Синтегро консалтинг» и «Финам форекс» заключен договор поддержки, который предусматривает регулярные обновления системы и консультации со специалистами как по методическим, так и по техническим вопросам работы в «Фабрике XBRL».

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