HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила об установлении 37 мировых рекордов, доказывающих лидерство HPE в области производительности и эффективности, благодаря новым серверам HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385, оснащенным процессорами AMD EPYC 2 поколения.

Показатели новых серверов HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385 превосходят предыдущие рекорды производительности виртуализации на 321% и эффективности энергопотребления — на 28%. Эти результаты задают новую планку ожидаемых целевых показателей по производительности и экономичности в областях виртуализации, облачных технологий, и вычислений с интенсивной обработкой данных.

«Сегодня заказчикам требуются серверные системы, оптимизированные под вычислительные нагрузки, приносящие новые опыт для клиентов и новую ценность для бизнеса, — сказал Джастин Хотард (Justin Hotard), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Volume Global Business в HPE. — Благодаря инновациям семейства HPE ProLiant новые серверы HPE ProLiant DL325 и HPE ProLiant DL385 с процессорами AMD EPYC 2 поколения позволяют вывести безопасность, автоматизацию и производительность на новый уровень. Для наших заказчиков это ясный и быстрый путь к улучшению бизнес-результатов».

«Благодаря рекордной производительности и революционной архитектуре, которая обеспечивает впечатляющие реальные результаты для широкого спектра задач, процессоры AMD EPYC 2 поколения устанавливают новый стандарт для современного центра обработки данных, — сказал Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — Мы очень горды нашим сотрудничеством с нашим важнейшим партнером, компанией HPE, в рамках ее новейших платформ. Серверы HPE ProLiant на базе процессоров AMD EPYC 2 поколения обеспечивают новый уровень производительности и исключительно привлекательную совокупную стоимость владения для заказчиков, желающих преобразовать свои центры обработки данных».

Новые показатели работы в виртуализованных средах

Виртуализация повышает утилизацию серверных ресурсов и снижает эксплуатационные расходы, поэтому производительность работы в виртуализованных средах является ключевым показателем эффективности облачных вычислений и центров обработки данных.

Сервер HPE ProLiant DL385 с двумя процессорами AMD EPYC 2 поколения побил предыдущий мировой рекорд, показав повышение производительности виртуализации на 61% и улучшение соотношения «цена-производительность» на 29%.

Сервер HPE ProLiant DL325 показал еще более впечатляющий прирост производительности работы с базами данных в виртуальной среде — на 321% по сравнению с предыдущим рекордсменом. Эти показатели обеспечивают значительные преимущества при подготовке и обслуживании баз данных в облачных средах, в работе с большими данными и платформами интернета вещей.

Новый уровень производительности и эффективности позволяет обрабатывать большие объемы нагрузок на меньшем количестве серверов, сокращая таким образом затраты не только на приобретение и эксплуатацию оборудования, но и на программное обеспечение при лицензировании по числу физических процессоров.

Однопроцессорный сервер HPE ProLiant DL325 на основе AMD EPYC 2 поколения занял лидирующую позицию по работе с вычислениями, ориентированными на память на платформе Apache Hadoop. Новый сервер улучшил предыдущие результаты по тестам TPC Express Benchmark HS V2 со Scaling Factor 10TB и 30TB на 38% и 37% соответственно. Также сервер HPE ProLiant DL325 имеет преимущество в 30% по соотношению цена-производительность.

Новый сервер HPE ProLiant DL385 с процессором AMD EPYC 2 поколения в настоящее время является самым энергоэффективным двухпроцессорным сервером в мире, его эффективность на 28% выше, чем у предыдущего отраслевого лидера.