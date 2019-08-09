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«Ланит – Би Пи Эм» и FIS договорились о сотрудничестве

Интеграция Бизнес-приложения

«Ланит – Би Пи Эм» (входит в группу компаний «Ланит») заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с компанией FIS («Финансовые Информационные Системы»), российским разработчиком и интегратором решений для банковской сферы.

Компания FIS предлагает полный спектр IT-услуг по автоматизации бизнес-процессов в банках, включая консалтинг. Флагманский продукт компании – конструктор приложений Case Platform. Комплексный подход и гибкость настройки платформы способствуют оперативному внесению изменений в готовые приложения и позволяют заказчику самостоятельно заниматься развитием системы.

Универсальный конструктор корпоративных информационных систем компании FIS – полностью российская разработка, входит в реестр отечественного ПО. Среди реализованных с помощью конструктора приложений наиболее популярны: FIS Retail – автоматизация фронт-офиса, FIS «Кредитный конвейер» – поддержка всего цикла кредитования юридического лица от оформления заявки до заключения договора, FIS Collection System – система по работе с просроченной задолженностью, и многие другие.

Игорь Потоцкий, генеральный директор «Ланит – Би Пи Эм», отметил: «Многолетняя экспертиза нашей компании в разработке решений по автоматизации бизнес-процессов и масштабная практика FIS по работе с заказчиками делают партнерство уникальным на российском рынке. Наше сотрудничество позволит предложить клиентам весь спектр возможностей систем автоматизации бизнес-процессов, в том числе, и для создания комплексных решений по цифровой трансформации российского бизнеса».

Владимир Залеский, управляющий партнёр FIS, сказал: «Успешный опыт «Ланит – Би Пи Эм» на рынке дает нам огромное преимущество в реализации стратегических целей компании для использования наших решений не только в финансовом секторе, но и в других сферах российского рынка. Партнёрство с «Ланит» – вдвойне ценно для достижения поставленной цели».

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