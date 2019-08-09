Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН

Телеком Инфраструктура Интеграция Внедрения

Системный интегратор «ХайТэк» завершил проект по внедрению многоканального контакт-центра в ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» – одном из крупнейших и ведущих вузов России.

Задача проекта была продиктована потребностями университета, в частности приемной комиссии о регистрации, приеме и передаче заявлений и прочих документов многочисленных абитуриентов, сохранении истории их обращений в целях обеспечения персонализированного подхода к каждому, а также обеспечение информационной поддержки поступающих.

В ходе проекта инженеры «ХайТэк» развернули отказоустойчивый контакт-центр на платформе Avaya в виртуальной инфраструктуре РУДН, емкость которого на данный момент составляет 20 операторов.

Решение реализовано на базе оборудования Avaya, а именно АТС Avaya Aura 8, в состав которой входят Communication Manager c платформой управления System Manager, позволяющей упростить администрирование системы, и CTI-интерфейс Application Enablement Server для интеграции с разнообразными приложениями. Помимо этого, поставленный контакт-центр включает омниканальное расширение Multichannel с системами отчетности Call Management System, самообслуживания Experience Portal и записи разговоров Workforce Optimization Contact Recording.

В созданном контакт-центре предусмотрена классическая схема обработки входящих обращений с тщательно проработанной единой системой очередей для голосовых и текстовых обращений, обеспечивающей эффективную загрузку операторов. Кроме того, в решении реализованы системы записи разговоров и отчетности – историческая и в реальном времени.

По итогам проекта, на основе внедренного контакт-центра в РУДН была организована Единая справочная служба.

Игорь Маркович Вайсблюм, директор департамента систем связи компании «Хайтэк»: «Одной из основных особенностей проекта стали сроки его реализации – контакт-центр был внедрен менее чем за 2 месяца, ровно к началу работы приемной комиссии. Достижению такого результата способствовала слаженная работа высококвалифицированных специалистов, как со стороны интегратора, так и со стороны РУДН. Отдельно хочется отметить инновационность применяемых решений, в том числе в части оснащения рабочих мест операторов, где впервые были применены новейшие гарнитуры AVAYA – L100».

Игорь Петрович Василюк, начальник управления информационно-технологического обеспечения, слаботочных и телекоммуникационных систем РУДН: «В начале 2019 года перед Университетом стояла задача по улучшению сервисов приема будущих абитуриентов, развитию коммуникации с действующими студентами, контакты с подразделениями, предоставление информации о различных аспектах деятельности университета. Руководство университета постоянно уделяет большое внимание внедрению современных цифровых технологий, и как одно из интеграционных решений - создание многофункционального контакт-центра, который отвечает всем современным требованиям.

Контакт-центр был запущен в кратчайшие сроки и начал функционировать в полном объеме с 1 марта 2019 года, благодаря слаженной, командной работе. Он поддерживает многоканальные коммуникации, позволяя каждому оператору в едином интерфейсе принимать и обрабатывать голосовые обращения, сообщения электронной почты и веб-чата, проводится постоянное обновление сформированной базы знаний. Уже в первый месяц работы было получено и обработано около 800 обращений операторами контакт-центра РУДН.

В режиме online предоставляется консультация об основных образовательных программах и дополнительном образовании, льготах и стипендиях, вопросах трудоустройства и многом другом.

Операторы контакт-центра готовы предоставить ответ как на русском, так и английском языках. Ежедневно обрабатывается порядка 80 обращений и систематизируются основные тематики запросов. Анализируя отчетность по обращениям, строится расчёт нагрузки на каждого оператора. 90% обратившихся пользователей получают ответ на свои вопросы в течение 20 секунд ожидания на линии.

Контакт-центр сегодня принимает и регистрирует в среднем 1500 входящих обращений в месяц».



Другие материалы рубрики

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

Gartner хоронит ЦОДы. Но не все

Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов

Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Техника

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии