«Первый бит» повысил эффективность работы с клиентами в «Выборе»

«Первый бит» создал в строительной компании «Выбор» единую систему по работе с клиентами. Благодаря этому повысился уровень их лояльности.

Предприятие «Выбор» с 1997 года строит и реализует жилые дома в Воронеже и Воронежской области. У предприятия есть 3 производственные базы, более 220 единиц специальной и автотехники, 124 подъемных механизма. Компания уже построила и сдала в эксплуатацию объекты с общей площадью квартир более 1 357 215,50 кв. м.

По итогам 2018 года компания «Выбор» в очередной раз вошла в топ30 застройщиков России по объему ввода жилья.

Ранее сотрудники отдела продаж и call-центра предприятия работали с клиентами с помощью разрозненных систем. Поэтому клиентские запросы, которые были приняты операторами call-центра, нужно было вручную переносить из одной программы в другую.

Кроме того, в компании «Выбор» запись посетителей на консультацию к менеджерам велась в бумажном журнале. Отчетность по работе с клиентами формировалась тоже вручную. Отчеты содержали неполную информацию о покупателях, так как она хранилась в разрозненном виде.

Для повышения эффективности работы с клиентами руководство «Выбора» решило создать в компании единую систему. За помощью топ-менеджеры предприятия обратились в компанию «Первый бит». Эксперты системного интегратора учли все требования заказчика и внедрили на предприятии конфигурацию «1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости». Затем доработали программу и показали сотрудникам «Выбора», как работать в ней.

В итоге за 12 месяцев специалисты Первого Бита автоматизировали 50 рабочих мест на предприятии.

«Проект был реализован по методологии Agile, что позволило менять требования к системе и углублять степень автоматизации бизнес-процесса на «лету». Благодаря этому в компании «Выбор» был внедрен программный продукт, который соответствует специфики деятельности заказчика», - сказал руководитель проектов компании «Первый бит» Михаил Дзюба.

«С помощью системы наши сотрудники теперь могут оперативно обмениваться данными по клиентам, отслеживать историю взаимодействия с покупателями, прослушивать записи телефонных разговоров с ними. Кроме того, у наших специалистов появилась возможность быстро подбирать недвижимость по заданным параметрам клиента, - отметил начальник отдела ИТ и ИБ компании «Выбор» Анатолий Ларин. – В результате нам удалось сократить трудозатраты и время на формирование отчетности, повысить качество обслуживания клиентов и уровень их лояльности».