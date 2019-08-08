МФТИ и Huawei расширили сотрудничество в области ИИ

Центр компетенций НТИ по искусственному интеллекту на базе МФТИ и компания Huawei договорились о сотрудничестве. В качестве первого шага Huawei помогла сделать профессиональный перевод Альманаха по ИИ, выпущенного ЦК НТИ в июне, на китайский язык. Благодаря этому отчету, китайские специалисты лучше узнают о лидерах российской индустрии ИИ и смогут найти новые партнерства.

Первый номер Альманаха содержит обзор отрасли ИИ в России и мире, в том числе ведущие компании, университеты, исследователей и лидеров мнений, а также анализ стратегий основных стран в области ИИ.

«Отсутствие качественной информации мешает принятию правильных решений», - говорит Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра НТИ на базе МФТИ по направлению ИИ. «Мы собрали всю информацию о состоянии отрасли ИИ в России и собрали ее в аналитический отчет. Мы уверены, что это будет способствовать росту рынка и принятию правильных управленческих решений на всех уровнях.»

«Huawei внедряет интеллектуальные вычисления с инновационными технологиями, помогая решать любые задачи своих клиентов. Мы заинтересованы в разных партнерствах в сфере ИИ и видим в них большой потенциал для развития», -- Лю Юй, руководитель направления Russian Intelligent Computing компании Huawei в Евразии

В работе над отчетом приняли участие МФТИ, НИУ ВШЭ, Сколтех, Сбербанк, Аналитический центр при правительстве РФ и аналитическая группа «АйПи Лаборатория».