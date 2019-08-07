Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7

Red Hat представила для всеобщего доступа версию Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7, последнюю версию RHEL 7, выпущенную в рамках фазы полной поддержки этой платформы. В соответствии с глобальной тенденцией к трансформации корпоративных ИТ-систем с использованием гибридных и мультиоблачных сред, Red Hat Enterprise Linux 7.7 предоставляет специалистам по эксплуатации больше контроля и согласованности при работе с облачными инфраструктурами, одновременно предлагая разработчикам корпоративных приложений набор современных и обеспеченных поддержкой инструментов для создания контейнеров.

С выпуском версии 7.7 платформа RHEL 7 в ходе своего 10-летнего жизненного цикла переходит из фазы полной поддержки (Full Support Phase) в фазу сопровождения 1 (Maintenance Phase I). На этой стадии Red Hat фокусируется на обеспечении стабильности ИТ-инфраструктур в условиях промышленной эксплуатации и повышении надежности операционной системы. Последующие меньшие по объему релизы RHEL 7 будут сосредоточены исключительно на поддержании и повышении стабильности, а не предложении новых функций.

Подписчики RHEL сохраняют возможность миграции между версиями платформы в зависимости от требуемого уровня поддержки и функциональности. Для облегчения этого процесса Red Hat предлагает целый ряд инструментов, в том числе для обновления RHEL 7 до RHEL 8 на месте (in-place upgrade).

Организации все активнее используют гибридные облака, поэтому специалистам по эксплуатации ИТ-систем приходится иметь дело со сложным и постоянно меняющимся стеком технологий, в котором тесно переплетаются традиционные приложения и облачные сервисы, а также физические, виртуальные и облачные ИТ-ресурсы. RHEL 7.7 предлагает целый ряд новых возможностей для обеспечения контроля и согласованности рабочих нагрузок в таких средах, в том числе.

Red Hat Insights – экспертный сервис Red Hat, помогающий заказчику проактивно выявлять, анализировать и устранять до возникновения простоя в работе или других проблем широкий спектр потенциальных проблем с безопасностью и ПО.

Полная поддержка сборки образов – утилита Red Hat Enterprise Linux, упрощающая сборку контейнерных образов для публичных облачных инфраструктур, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Повышенная производительность сетевых операций в Red Hat OpenShift и Red Hat OpenStack Platform за счет переноса ряда задач виртуализации сетевых функций (NFV) на уровень физического сетевого адаптера.

Современные приложения для работы в гибридном облаке часто создаются на базе Linux-контейнеров. Для создания таких приложений требуются соответствующие инструменты, такие как контейнерные демоны, но они могут вносить дополнительные риски и сложности в процесс разработки. Поэтому Red Hat Enterprise Linux 7.7 теперь включает в себя полную поддержку распределенного контейнерного инструментария Red Hat (buildah, podman и skopeo) на рабочих станциях Red Hat Enterprise Linux, развернутых с Red Hat Universal Base Image, что позволяет командам разработчиков создавать, запускать и управлять контейнерными приложениями в гибридном облаке, оперируя меньшим количеством инструментов, которые к тому же занимают меньше места.

Red Hat Enterprise Linux 7.7 научилась устанавливать исправления для ядра Linux в режиме реального времени, без перезагрузки системы, что позволяет оперативно развертывать критические и важные исправления безопасности с минимальными перебоями в работе.

RHEL 7.7 доступна подписчикам Red Hat Enterprise Linux на портале Red Hat Customer Portal.

Стефани Чирас (Stefanie Chiras), вице-президент Red Hat и руководитель направления Red Hat Enterprise Linux, отметила: «Поскольку гибридные облака становятся основной производственной средой для критически важных рабочих нагрузок, стабильность и согласованность всех составлявших таких сред имеет решающее значение. Выпуском Red Hat Enterprise Linux 7.7 мы не только в очередной раз демонстрируем незыблемость 10-летнего жизненного цикла платформы RHEL, но и предлагаем важные новые функции и инструменты, такие как утилита для сборки контейнеров и сервис Red Hat Insights, которые помогут заказчику получить максимальную отдачу от инвестиций в Red Hat Enterprise Linux 7».