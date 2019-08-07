ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по моделированию развития цепочек поставок торговой сети «Магнит». Результаты проекта позволят аналитикам ритейлера принимать взвешенные решения об открытии новых распределительных центров в перспективе 5-7 лет.

«Магнит» – один из лидеров российского рынка по числу торговых точек и их географии. Ритейл-сеть насчитывает свыше 19 тыс. магазинов в более чем 3 тыс. населенных пунктах по всей стране. Для такой крупной, территориально распределенной структуры необходимо тщательно планировать поставки товаров, в том числе, чтобы избежать излишков продукции в логистической системе, а также учитывать разные условия хранения и транспортировки товаров. Сегодня дистрибьюторская сеть ритейлера включает 37 распределительных центров и 35 автотранспортных предприятий.

В рамках стратегии по непрерывному совершенствованию бизнес-процессов в логистике «Магнит» запустил проект по моделированию развития цепочек поставок. Команда консультантов ГК «Корус Консалтинг» разработала оптимизационную модель на базе программного продукта LLamasoft Supply Chain Guru.

Проект реализован в несколько этапов. На первом из них создана актуальная калибровочная модель логистических процессов на фактических данных. С помощью этой модели удалось подтвердить, что ИТ-решение учитывает логику цепочек поставок и правильно воспроизводит P&L компании за соответствующий период.

На втором этапе проекта команда «Корус Консалтинг» выполнила расчет стратегии логистики. Было разработано четыре сценария развития цепочки поставок «Магнита», которые позволили руководству торговой сети ответить на следующие вопросы: какое оптимальное количество складов потребуется для удовлетворения покупательского спроса на горизонте 5-7 лет, и где они должны быть расположены; какие зоны, какой площади должны быть в каждом из новых складов, а также как должны трансформироваться зоны на уже существующих складах; как должна выглядеть и меняться оптимальная конфигурация и структура цепочки поставок от года к году; какова стоимость каждого из уникальных сценариев развития компании, и какой из сценариев является оптимальным с точки зрения логистических затрат.

В рамках проекта были рассчитаны тактические сценарии развития логистической сети, которые позволили определить структуру транзитных потоков с учетом оборачиваемости различных групп сухого ассортимента, классифицировать цепочки поставки в разрезе товарных групп и условий хранения.

Для того, чтобы закрепить результат, внутри компании был сформирован центр компетенций по стратегическому и тактическому планированию цепочек поставок. Эти изменения позволяют «Магниту» самостоятельно моделировать различные сценарии развития цепочек поставок и выбирать из них оптимальные.

«Один из ключевых пунктов нашей стратегии развития бизнеса – создание мощной и разветвленной логистической цепи для региональной экспансии. Поэтому полученные результаты проекта стали для нас ориентиром при реализации стратегии развития логистической сети нашей компании. Использование LLamasoft позволит управлять цепочками поставок и своевременно принимать управленческие решения, которые могут обеспечить конкурентное преимущество и повысить эффективность работы логистического комплекса “Магнита” на всех уровнях и этапах, от поставщиков до магазинов», – отметил Сергей Бердник, руководитель службы развития логистики грузоперевозок управления транспортом, «Магнит».

«Команда “Магнит” имеет глубокий опыт в функциональных областях управления цепочками поставок. Использование в работе нового инструмента оптимизации цепочек поставок позволит принимать взвешенные решения при изменении входящих данных, причем делать это в максимально сжатые сроки. А значит, станет дополнительной поддержкой для компании при организации эффективных логистических процессов» – сказала Валерия Турсунова, руководитель проектов департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».