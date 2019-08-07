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Cloud4Y бесплатно перевел клиентов на более быстрое «железо»

Интеграция Инфраструктура Облачные технологии

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y сообщил о том, что базовые диски его системы хранения данных стали быстрее. Клиенты компании получили более высокую производительность системы без добавления новых ресурсов.

От скорости обмена данными зависит не только комфорт пользователей, но и качество бизнес-процессов. Пользователям облачных сервисов требуется большое количество операций ввода-вывода (IOPS) и минимальное время отклика. Клиенты Cloud4Y, пользовавшиеся решением HDD medium, переведены на SSD-диски тарифного плана SSD medium, что увеличило скорость работы в два раза без изменения стоимости. Теперь у них будет 1024 IOPS на ТБ за те же деньги.

Как отмечают в Cloud4Y, клиентам не нужно ничего доплачивать или перенастраивать ИТ-инфраструктуру. Бизнес продолжает пользоваться привычными облачными решениями, но скорость работы СХД заметно выросла.

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