Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко»

Интеграция Внедрения

«Первый бит» внедрил в группе компаний «Агроэко» систему «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». С помощью программы сотрудники «Агроэко» стали быстрее и без ошибок формировать финансовую отчетность, планировать бюджет и контролировать его исполнение. В результате операционные расходы предприятия снизились на 20%.

ГК «Агроэко» ведет свою деятельность с 2009 года, и является крупнейшим производителем свинины в Воронежской области. Располагает производственными площадками в Новохоперском, Павловском, Калачеевском, Таловском, Бутурлиновском, Бобровском и Поворенском районах. Объем отгрузки «Агроэко» составляет до 22 000 голов в неделю.

Управление финансами – важный процесс на любом предприятии. Чтобы он был эффективен следует корректно формировать отчетность, проводить бюджетное планирование и полностью контролировать движение денежных средств. Самое главное – все это не следует делать вручную в Excel.

Однако прежде управление финансами велось в ГК «Агроэко» именно так. На формирование финансовых отчетов сотрудники предприятия тратили много времени и сил. Так, на сбор и обработку данных у них уходила неделя. Столько же дней сотрудникам требовалось, чтобы исправить ошибки в отчетности.

Кроме того, они столкнулись с невозможностью планировать бюджет на год, эффективно анализировать и контролировать доходы и расходы. В итоге руководство ГК «Агроэко» с опозданием получало финансовую отчетность, в которой содержалась неполная информация. На ее основе было непросто принимать верные управленческие решения.

«Все изменилось, когда топ-менеджмент «Агроэко» обратился к нам. Учтя все их пожелания, мы внедрили на предприятии программу «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» и настроили ее под специфику деятельности. Затем обучили сотрудников работе в ней, - сказал руководитель проектов компании «Первый бит» Алексей Моисеев. – В результате в ГК «Агроэко» было автоматизировано 70 рабочих мест. Благодаря автоматизации процессов было налажено управление финансами, что позволило предприятию снизить операционные расходы на 20%».

«Программа «БИТ.ФИНАНС/Холдинг» помогла нам автоматизировать многие бизнес-процессы предприятия. Все сотрудники теперь работают в единой базе, работа выполняется быстрее, обеспечен надежный оперативный учет. Улучшилась ситуация с сопоставимостью данных по разным аналитикам, что привело к быстрому принятию управленческих решений, - отметила финансовый директор ГК «Агроэко» Елена Кочура. - Благодарим команду «Первого бита» за отлично выполненную работу по проекту. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».



Другие материалы рубрики

Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности

У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии