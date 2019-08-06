ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум»

Сеть детских магазинов «Бубль гум» отказалась от использования Microsoft Dynamics Ax в пользу современного российского программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщили в компании ФТО.

Руководством торговой сети было принято решение о переходе на новую учетную систему в связи с потребностью в получении прозрачной финансовой отчетности. Кроме того, высокая территориальная распределенность компании (40 гипермаркетов по всей России) предполагала наличие единых формализованных бизнес-процессов, которые не были реализованы.

ФТО выбрали в качестве подрядчика по нескольким причинам, пояснили в компании. Этому способствовала серьезная практика ведения проектов, как на Microsoft Dynamics Ax, так и на «1С» — на первом этапе проект требовал не просто выгрузки остатков, а цельной интеграции между системами. Плюсом также стала относительно близкая расположенность часовых поясов между головными офисами обеих компаний. Кроме того, компания уже имела опыт ведения крупных проектов на «1С:ERP», а во время ознакомительного визита сотрудников «Бубль гум» в офис подрядчика, специалисты ФТО продемонстрировали хорошее знание конфигурации и знакомство с особенностями ведения учета в ритейле.

Проект внедрялся с помощью прототипа, благодаря чему процесс перехода на новую систему получилось осуществить одномоментно и гладко.

В рамках сотрудничества с «Бубль гум», специалисты ФТО реализовали: обмены с WMS Gold и Set Retail — обмен с WMS осуществлялся через специальную шину, написанную разработчиками ФТО; прототип — в прототип «1С» была перенесена учетная информация из Microsoft Dynamics Ax за 2018 г. и получена финансовая отчетность за 2018 г.; продуктив — запущен в промышленную эксплуатацию с выстроенными бизнес процессами и получена финансовая отчетность за I квартал 2019 г.

Внедренной системой пользуется 250 пользователей во всех магазинах сети — от Белгорода до Хабаровска. Система получила положительные отзывы со стороны пользователей и руководства, отмечают в ФТО. В компании появились выстроенные бизнес-процессы и прозрачная финансовая отчетность. Кроме того, благодаря переходу на более доступное решение — торговая сеть «Бубль гум» получила существенную экономию на стоимости лицензий.

После успешного старта систему передали на поддержку в ФТО. Сотрудники службы поддержки ФТО занимаются в основном поддержкой текущих операций и доработками «1С» по мере необходимости.