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«Автоматика» начала первые поставки блоков криптозащиты для тахографов

Интеграция Электроника

Концерн «Автоматика» начал поставки блоков криптографической защиты для тахографов НКМ-2.10. На сегодняшний день заказчикам поставлено более 1 тыс. блоков, в августе 2019 г. планируется поставка 2 тыс. блоков. Концерн намерен занять одну из лидирующих позиций на рынке поставщиков криптографических модулей для данных устройств.

Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство навигационно-криптографический модуль является компонентом тахографа, предназначенным для проведения процедур аутентификации объекта и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе в соответствии с законодательством России. Устройство представляет собой средство защиты информации, способное противостоять кибератакам. С помощью НКМ повышается безопасность автотранспортных перевозок и обеспечивается контроль режима эксплуатации транспортного средства.

Концерн «Автоматика» внесен в базу ФБУ «Росавтотранс» как второй в России производитель НКМ с версией программного обеспечения v.2.10. Продукт концерна является конкурентным по цене и имеет годовую гарантию пользования.

«Концерн "Автоматика" предлагает высококачественные решения для цифровизации транспортной инфраструктуры. Помимо уже запущенного производства НКМ концерн начинает выпуск тахографов (контрольных регистрирующих приборов, предназначенных для установки на грузовых автомобилях и автобусах). Устройство "Атлант КА" отличают удобный и понятный интерфейс и возможность выгрузки данных разными способами (на экран или бумагу, а также через USB-разъем). Кроме того, на базе монтажно-технологического управления дочернего предприятия концерна "МТУ "Альтаир" открывается мастерская по обслуживанию тахографов. Таким образом, концерн готов предоставлять полный комплекс услуг, связанных с оснащением ТС тахографами», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

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