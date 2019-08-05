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HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4

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HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер. Усовершенствованная рабочая станция HP Z6 G4 подходит для реализации креативных задач в таких областях, как 3D-анимация, моделирование, и виртуальное проектирование, – а также любых процессов, для работы с которыми требуется большее число вычислительных ядер, но при этом у пользователя нет необходимости в двухпроцессорной системе.

Благодаря способности новых процессоров серии Xeon W-3000 поддерживать до 384 ГБ памяти станции HP Z6 G4 обеспечивают пользователям быструю работу в ресурсоемких графических приложениях с высокой рабочей нагрузкой и больший объем памяти, по сравнению с серией Z4. Профессионалы в сфере мультимедиа могут использовать технологии последнего поколения и работать с разрешающей способностью выше 8К, не беспокоясь о системных ограничениях.

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Рабочая станция HP Z6 G4

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