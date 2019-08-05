«Арбитек» поможет «Истрадиджитал» построить цифровой мегакластер

«Арбитек», входящий в группу «Айтеко», объявил партнерстве с компанией «Истрадиджитал» в рамках реализации проекта по созданию цифрового мегакластера Istradigital.

Со стороны компании «Арбитек» соглашение о стратегическом партнерстве подписано генеральным директором Вячеславом Тихоновым, со стороны компании «Истрадиджитал» соглашение подписал генеральный директор Владимир Мазур. В соответствии с соглашением, «Арбитек» выступит одним из технологических партнеров в проекте создания в Подмосковье цифрового мегакластера Istradigital.

Цифровой мегакластер Istradigital планируется полностью построить до 2024 г. в Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га. Он будет включать в себя три технологические зоны: парк ЦОД; технопарк (офисный комплекс, форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс); сельскохозяйственный кластер.

Ядром цифрового мегакластера Istradigital будет парк ЦОД – 40 тыс. стоек и энергоемкостью в 250 МВт (с возможностью расширения до 450 МВт), расположенный на территории 620 тыс. м².

Компания «Арбитек» в качестве одного из стратегических партнеров сможет обеспечить внедрение современных и высоконадежных инженерно-технических решений при проектировании, строительстве и техническом обслуживании парка ЦОД. В рамках стратегического соглашения компании «Арбитек» и «Истрадиджитал» договорились и о сотрудничестве в области разработок программно-аппаратных платформ и решений, в том числе с использованием ресурсов технопарка, а также о сотрудничестве в проектах по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Мы ценим опыт и компетенции специалистов "Арбитек" и уверены, что наши партнерские отношения будут способствовать качественному решению стоящих перед нами технологических задач в столь масштабном и нужном для цифровой экономики России проекте», — сказал генеральный директор «Истрадиджитал» Владимир Мазур на церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве.

«Мы рады предоставленной нам возможности сотрудничать с компанией "Истрадиджитал". С учетом современных рыночных трендов и происходящих процессов цифровой трансформации практически во всех отраслях экономики России, считаем, что проект создания парка ЦОД Istradigital очень нужный и своевременный. Объемы данных, которые необходимо будет хранить и обрабатывать, как в интересах государственных заказчиков, так и в интересах бизнеса, будут расти в геометрической прогрессии и несомненно приведут к дефициту ресурсов существующих в настоящее время ЦОДов в России», — отметил Вячеслав Тихонов, генеральный директор «Арбитек».

Строительство парка ЦОД начнется в конце 2019 г., а ввод в эксплуатацию первой очереди ЦОД запланирован на III квартал 2021 г., запуск работы парка в полной мощности состоится до конца 2024 г.