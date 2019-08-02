Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365

Softline разработала для «Алерс рус» продуктивную бизнес-систему согласования договоров, построенную на основе cloud-технологий Microsoft: PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online. Уникальность решения заключается в том, что в России аналогичные проекты реализуются с помощью коробочных программных продуктов. Благодаря внедрению облачных сервисов заказчик получил возможность контролировать сроки согласования договоров и их исполнение, увеличил пропускную способность системы документооборота в несколько раз, минимизировал затраты на ее разработку. Внутри компании сократилось время принятия решений, необходимое для развития бизнеса.

Компания «Алерс» оказывает логистические услуги на территории России, стран ЕС, Южной Азии, Дальнего Востока. В России ее подразделения находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Новосибирске и Челябинске.

«Алерс» следует современным трендам и совершенствует свои IT инструменты, в том числе с помощью компании Softline. Так была совершена миграция в cloud-сервисы Microsoft Office 365, далее развернут интранет VALO, выполненный на базе SharePoint. После этого стало возможным создание системы согласования договоров (Contract Approval System).

С ростом компании «Алерс» увеличился и объем договорной работы. Появилась необходимость соответствовать высоким требованиям бизнеса к скорости, прозрачности и эффективности процедуры согласования договоров.

Softline предложила заказчику концепцию системы согласования договоров на основе облачных сервисов MS Office365: PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online. Технология уникальная, поскольку в России аналогичные проекты реализуются с помощью коробочных программных продуктов. Многие отечественные компании не готовы переносить информацию, представляющую коммерческую тайну, в облако. При развертывании софта они по-прежнему предпочитают использовать модель On-premis.

Уникальное решение Softline оказалось эффективнее аналогичных коробочных продуктов. В результате компания «Алерс» увеличила скорость согласования договоров, получила возможность контролировать сроки исполнения, повысила пропускную способность системы документооборота в несколько раз.

«Выбор в пользу Softline был обусловлен успешным опытом работы компании на мировом рынке, умением создавать уникальные и сложные системы с высокой интеллектуальной составляющей, готовностью слышать заказчика и понимать его цели. В результате мы получили систему согласования договоров, отвечающую тому функционалу, на который рассчитывали. В дальнейшем она может быть дополнена новой функциональностью», - рассказала руководитель юридического отдела «Алерс» Анастасия Голубева.

«Система, разработанная нашей командой на основе cloud-сервисов MS Office365, полностью заменила процессы подготовки и согласования договоров, которые действовали в Алерс. Для оптимизации рабочих процессов заказчик был готов экспериментировать. Он уже использовал MS Office365, а мы значительно расширили возможности этого программного продукта. Система согласования договоров, построенная на основе PowerApps, MS Flow, Sharepoint Online, – уникальное решение для России, где применение этих облачных сервисов пока не получило широкого распространения», - отметил руководитель направления управления решений Softline Иван Луковников.