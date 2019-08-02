Rockwell Automation расширяет спектр услуг по обнаружению киберугроз

Rockwell Automation расширила спектр услуг во всем мире, чтобы еще больше компаний могли чувствовать себя защищенными от многочисленных промышленных киберугроз.

Более половины респондентов опроса LNS Research сообщили, что на их промышленных предприятиях происходили инциденты кибербезопасности. Для того чтобы предотвращать такие события и бороться с вызывающими их угрозами, промышленные компании со всего мира теперь могут управлять рисками на производстве с помощью сервисов по обнаружению киберугроз от Rockwell Automation, предоставляемых на платформе Claroty.

«Что больше всего нас пугает в киберугрозах? — Всё то, чего мы о них не знаем: какие методы они используют, какое направление атаки избирают, на какие уязвимости нацеливаются, — отмечает Умар Масуд, менеджер по услугам кибербезопасности, Rockwell Automation. — Наши услуги по обнаружению киберугроз сочетают в себе глубинное понимание промышленной автоматизации с проверенными решениями для визуального контроля производственных сетей от компании Claroty. Благодаря этим сервисам компании могут быть уверены, что от непредвиденных угроз защищены не только их производственные мощности, но и все цепи поставок».

Услуги по обнаружению киберугроз помогут обеспечить безопасность объединенного производства в трех ключевых областях.

Идентификация и защита: идентификация всех сетевых устройств управления на предприятии необходима, чтобы компании знали, что именно необходимо защищать.

Обнаружение: мониторинг сетей и обнаружение известных угроз, а также аномального трафика или поведения, что не менее важно для предупреждения компаний об инциденте безопасности перед тем, как он произойдет.

Реагирование и восстановление: разработка планов по сдерживанию и предотвращению угроз, а также по восстановлению после атак крайне важна для обеспечения бесперебойного производства или быстрого возврата в должное эксплуатационное состояние.

Компании, которые уже пользуются услугами по обнаружению киберугроз, отмечают ряд преимуществ для их систем управления. Например, собранные с оборудования данные позволяют выявлять риски, связанные с устаревшими технологиями, не обновленным программным обеспечением и нехваткой запасных частей.

Платформа для обнаружения киберугроз Claroty проводит инвентаризацию сетевой инфраструктуры предприятии заказчика, контролирует трафик между устройствами и анализирует каналы связи на самом глубоком уровне. Информация об обнаруженных аномалиях передается персоналу, отвечающему за информационную безопасность систем управления производством, обеспечивая надежную базу для принятия необходимых решений.

«Платформа Claroty, используемая при оказании услуг по обнаружению киберугроз, позволяет компаниям ускорить их путь к объединенному цифровому производству, — сказал Амир Зильберштейн, сооснователь и генеральный директор компании Claroty. — Важнее всего то, что эта платформа помогает обнаруживать и быстро реагировать на угрозы, преодолевающие защитные барьеры. Кроме того, она помогает компаниям увидеть свой производственный процесс во всех подробностях и обеспечить его бесперебойную работу».

Компания Claroty является Encompass-партнером Rockwell Automation в рамках программы PartnerNetwork.