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Решение сколковской компании «Датадванс» внесено в реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения

Программный комплекс pSeven, разработанный резидентом Фонда «Сколково» компанией «Датадванс», включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение принято по результатам проверки экспертного совета и утверждено приказом Минкомсвязи России.

Платформа pSeven предназначена для исследования пространства проектных параметров, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования. pSeven позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты на создание инновационных продуктов, а также повысить их качество и технические характеристики.

Программный комплекс разрабатывается сотрудниками головного офиса компании «Датадванс» в Москве и успешно реализуется на российском рынке уже около 10 лет. Среди пользователей платформы – отечественные предприятия авиакосмической, энергетической, судостроительной, машиностроительной и других отраслей. После внесения в реестр российских программ, pSeven может также закупаться государственными и муниципальными учреждениями.

Сергей Морозов, генеральный директор компании «Датадванс», отметил: «Наша компания обладает компетенциями и опытом в работе с российскими предприятиями и будет надежным партнером в процессе исполнения директивы по импортозамещению».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Фонд “Сколково” поддерживает инициативы по импортозамещению для обеспечения технологической независимости российских предприятий. Мы рады, что передовые технологии в сфере анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования, разработанные “Датадванс”, отныне доступны для внедрения и российским государственным организациям».

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