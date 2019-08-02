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Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» и МИС «Дока+»

Интеграция Системное ПО

«Ред софт» и «Мединтех» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения СУБД «Ред база данных» (производства «Ред софт») с МИС «Дока+» (производства «Мединтех»). По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат совместимости.

МИС «Дока+» является с клинической информационной системой, предназначенной для медицинского персонала и используемой в медицинских организациях различного профиля и статуса с целью повышения качества медицинской помощи. В системе «Дока+» реализованы проактивные функции поддержки принятия врачебных решений.

СУБД «Ред база данных» – современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«"Ред софт" уделяет значительное внимание развитию партнерской программы и, в частности, расширению списка совместимости своих продуктов. Подтвержденная корректность работы МИС "Дока+" на СУБД "Ред база данных" – еще один важный шаг в этом направлении. Сотрудничество с "Мединтех" перспективно еще потому, что обе компании входят в АРПП "Отечественный софт"», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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