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Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

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Toshiba Memory Europe GmbH представила две новые серии твердотельных дисков (SSD) с интерфейсом NVMe PCIe 3.0 Gen3x4 в форм-факторе M.2 – RD500 и RC500. В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки.

Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых геймеров, энтузиастов самостоятельной сборки компьютеров и тех, кто ищет решения для апгрейда. Благодаря интерфейсу PCIe нового поколения диски серий RD500 и RC500 увеличивают скорость отклика компьютеров на действия пользователя за счет более низкой задержки устройства хранения данных по сравнению с SSD-дисками с интерфейсом SATA.

Серия RD500, предназначенная для любителей компьютерных игр, обеспечивает лучшую производительность в классе благодаря заново спроектированному 8-канальному контроллеру, раскрывающему весь потенциал памяти BiCS FLASH. Скорость последовательного чтения и записи устройств серии RD500 составляет до 3400 и 3200 МБ/с соответственно, а производительность произвольного чтения и записи – до 685 000 и 625 000 операций ввода-вывода в секунду. В серии RD500 представлены устройства емкостью до 2000 гигабайт (ГБ) / 2 терабайт (ТБ).

Устройства серии RC500, изначально созданные как более производительные по сравнению с SATA-устройствами, имеют 4-канальный контроллер и отлично подходят пользователям, которым нужны более быстрые решения для обычных ПК. В серии RC500 доступны диски емкостью до 1000 ГБ / 1 ТБ в виде односторонних модулей, обладающие лучшей производительностью произвольного ввода-вывода в классе.

«Представляя новые SSD-диски серий RD500 и RC500 с интерфейсом NVMe/PCIe, мы создали отдельный класс устройств для энтузиастов компьютерных игр и массовых геймеров. Новые устройства позволят им повысить скорость и производительность своих систем, улучшив весь игровой процесс», – сказал Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент компании Toshiba Memory Europe GmbH.

Новые серии SSD-дисков будут доступны в четвертом календарном квартале 2019 года. Новые SSD-диски компании Toshiba Memory будут представлены на выставке China Digital Entertainment Expo & Conference (China Joy), проходящей со 2 по 5 августа в Шанхае.

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