«СКБ контур» запустил сервис для создания интернет-магазинов

«СКБ контур» запустил сервис для создания интернет-магазинов. «Контур.клик» — это специализированный сервис для рынка электронной коммерции. Он поможет самостоятельно создать интернет-магазин, управлять онлайн-продажами и привлекать новых покупателей.

«Контур.клик» разработан для владельцев офлайн-магазинов, которые понимают, что нужно выводить бизнес в интернет, но не обладают для этого специальными знаниями и большим бюджетом на создание сайта и содержание команды. Сервис подойдет и начинающим предпринимателям для проверки своих идей без больших вложений.

«Мы верим в то, что каждый продавец в стране должен присутствовать в онлайне. Конечно, в интернет-торговле много особых процессов, с которыми предприниматели из офлайна ранее не сталкивались (ИТ-разработка, интернет-маркетинг, логистика). Чтобы эти процессы не стали головной болью нашего клиента, "Контур.клик" автоматизирует их или подскажет продавцу, что нужно делать», — сказал менеджер разработки Александр Ахметов.

Пока сервис работает в бета-режиме и обладает базовым набором возможностей для ведения интернет-торговли. Клиенты могут управлять каталогом товаров, изменять дизайн сайта, принимать и обрабатывать заказы. Также в «Контур.клике» предусмотрен модуль для работы с поставщиками и формирования наценок. Он позволяет постоянно расширять ассортимент предложениями поставщиков, а сами товары закупать только после поступления заказов.

Интернет-магазины на базе «Контур.клика» по умолчанию оптимизированы под требования поисковых систем. Сайты имеют правильную структуру, удобны для посетителей, а основные SEO-параметры в программном коде генерируются автоматически. Все это положительно влияет на ранжирование интернет-магазинов в поисковой выдаче «Яндекса» и Googlе.

В дальнейшем в «Контур.клике» появится больше возможностей для продвижения, а работать с заказами станет удобнее. Клиенты смогут формировать прайс-листы для «Яндекс.маркета», устанавливать скрипты и настраивать таргетированную рекламу в соцсетях. Также планируется интеграция с сервисами онлайн-оплаты и службами доставки.