Лайфхаки
Особенности цифровизации: почему бизнесу больше не важна стоимость технологий
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer

Интеграция Внедрения

«Синимекс» объявила о завершении проекта по переводу российского подразделения Bang&Bonsomer на «1С:ERP».

Рост Bang&Bonsomer, внедрение новой корпоративной философии, и одновременное устаревание автоматизированной системы привели компанию к решению о внедрении нового программного продукта «1С:ERP».

В качестве партнера по внедрению новой единой ERP системы была выбрана компания «Синимекс», с которой Bang&Bonsomer успешно сотрудничает на протяжении 11 лет.

«Современный программный продукт «1С:ERP» позволил оптимизировать работу предприятия и получить конкретные результаты, например, сократить сроки подготовки ряда документов на 90%, и сроки исполнения заказов на 15-20% и многое другое, - сказал Андрей Гурьев, директор по автоматизации систем управления предприятием компании «Синимекс», - Что касается реализации решения, то мы интегрировали систему «1С:ERP» с другими корпоративными системами посредством корпоративной шины данных (ESB). Обмен с новой ERP системой осуществляется c помощью разработанного нами адаптера к ESB».

Новая система была полностью интегрирована в корпоративный ИТ-ландшафт, включая управление мастер-данными. Уникальность внедренного решения «1С:ERP» заключается и в возможности для группы компаний вести одновременно регламентированный учет и учет по МСФО в одной базе данных. Кроме того, в соответствии с требованиями корпоративного стандарта по безопасности данных Bang&Bonsomer «Синимекс» разработали индивидуальные настройки разграничения прав доступа.

Томми Экстранд (Tommi Ekstrand), менеджер проектов Bang&Bonsomer, отметил: «На меня произвело сильное впечатление то, как профессионально и слаженно работали обе команды - российская команда Bang&Bonsomer и команда Андрея Гурьева компании «Синимекс». Особенно хочу отметить то, что «Синимекс», проявив высокий уровень гибкости и понимания всей сложности корпоративной системы, смогла интегрировать «1С:ERP» и сделать эту систему частью корпоративного ландшафта. Российский рынок является очень важным для Bang&Bonsomer, внедрение системы проходило под пристальным вниманием руководства и совета директоров. Система «1С:ERP» была запущена в очень сжатые сроки и без единой задержки для бизнеса. Мы продолжаем совместную работу по внедрению системы «1С:ERP» в других странах СНГ».

Задача по переходу на новую систему осуществлялась международной командой, под контролем ИТ менеджмента Bang&Bonsomer (ICT Steering Committee). Проект был выполнен полностью удаленно, а команда находилась в разных городах от Хельсинки до Воронежа.



Другие материалы рубрики

Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС

IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной»

Директор по учету и финконтролю «Газпром нефти» об ИИ и роботах – в интервью CNews

«Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис»

«Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда

Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии