«Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт»

Обеспечена совместимость российской автоматизированной платформы виртуализации РУСТЭК с отечественными операционными системами (ОС) «Альт»: «Альт сервер 8», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт образование 8», «Альт 8 СП». Тестирование подтвердило, что конфигурация «РУСТЭК – ОС "Альт"» отличается высокой скоростью работы, производительностью и отказоустойчивостью виртуальной ИТ-инфраструктуры, что соответствует приоритетным потребностям заказчиков из госсектора и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили в компании «Базальт СПО».

В процессе тестирования на платформе РУСТЭК были развернуты виртуальные машины с ОС «Альт» в качестве гостевой операционной системы. В ходе тестов сотрудники компаний «Базальт СПО» и «СБклауд» совместно воспроизвели различные сценарии работы пользователей с офисными пакетами, жесткими дисками, доступом в интернет и др. По итогам проверок подтверждены непрерывная и эффективная работа виртуальной ИТ-инфраструктуры, высокая доступность и надежность виртуальных машин, операционной системы и приложений в условиях высоких нагрузок.

«Результаты тестирования совместимости РУСТЭК и ОС "Альт" подтверждают, что современные российские решения в сфере виртуализации не уступают зарубежным аналогам по функциональности и технологичности, но более доступны для российских заказчиков и ориентированы на российскую специфику», – отметил директор по продукту РУСТЭК компании «СБклауд» Алексей Черевков.

«Реализация программы импортозамещения – хороший повод для оптимизации программной и аппаратной частей корпоративных ИТ-инфраструктур, – сказал Алексей Смирнов, генеральный директор компании "Базальт СПО". – Российский софтверный стек, объединяющий платформу виртуализации РУСТЭК и ОС "Альт", позволит организациям и предприятиям более рационально организовать свои серверные ресурсы и построить технологически независимую инфраструктуру, не подверженную санкционным рискам».

РУСТЭК – автоматизированная платформа виртуализации, сертифицированная ФСТЭК Рoссии на соответствие требованиям к обеспечению информационной безопасности при обработке персональных данных и конфиденциальной информации. Это дает возможность применять ее для работы с государственными информационными системами. Платформа предназначена для предоставления пользователям виртуальной инфраструктуры с возможностью автоматизированного управления ее жизненным циклом в режиме самообслуживания. РУСТЭК может быть дополнена новым функционалом согласно требованиям клиента и развернута на практически любом оборудовании, что позволяет избежать вендорозависимости. С 2016 г. включена в Реестр российского ПО. С 2018 г. сертифицирована ФСТЭК России (Сертификат соответствия №3871 опубликован в Реестре ФСТЭК России).

ОС «Альт» — семейство российских операционных систем с широкой функциональностью и встроенными средствами защиты. Предназначены для автоматизации деловых процессов организаций и управления ресурсами корпоративной ИТ-инфраструктуры, в том числе гетерогенными сетями и бездисковыми клиентами. Текущие дистрибутивы созданы на основе восьмой платформы (р8) – стабильной ветки российского технологически независимого репозитория «Сизиф».