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«Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3

Интеграция Бизнес-приложения

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, реализовала расширение функционала по отчетам в программной платформе бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI.

Расширенный функционал в дополнение к уже существующему позволит формировать печатные материалы оффлайн в виде отчетов, табличной и графической информации. Кроме того, реализована возможность вставлять в материалы изображения и «кусочки» дашбордов, а также создавать excel-таблицы с текстом и графиками. При этом параметры можно задать под конкретного пользователя.

Alpha BI – это технологическая платформа полностью российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, обеспечивающая оперативный доступ к самым актуальным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, Рослесхоз, «Вертолеты России», «Алабуга», «Татэнерго» и др. В июне этого года была представлена новая версия платформы Alpha BI 4.3, в которой основной акцент сделан на оптимизацию работы приложения при больших нагрузках.

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