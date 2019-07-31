«Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф»

«Гэндальф» установил электронный архив документов в НПК «Технологии машиностроения».

Концерн «Техмаш» занимается разработками и серийными поставками боеприпасов для основных ударных группировок Вооруженных Сил России, а также производством оборудования для топливной энергетики, сельскохозяйственной, бытовой и медицинской холодильной техники. «Техмаш» основан в 2011 г. и входит в состав госкорпорации «Ростех».

Специфика предприятия требует особенно быстрых и точных операций с документами, особенно при запросах из ФНС или других контролирующих органов. Но нужной оперативности удавалось достичь не всегда, ведь документы нужно было долго искать и по отдельности сканировать в бумажном архиве. При этом только сканирование каждого документа занимало от 5 до 10 минут. В такой ситуации в «Техмаше» приняли решение установить «Скан-архив» – программу для создания электронного архива, с помощью которого можно получать моментальный доступ к документам и предоставлять их по любому запросу, в том числе и для ФНС.

Ранее в бухгалтерии компании уже использовали возможность прикрепления файлов к документам в базе «1С». Однако вскоре база стала очень «тяжелой». Внедрение «Скан-архива» позволило изменить ситуацию в лучшую сторону. По данным компании, время подготовки к проверкам сократилось в пять раз – теперь документы не нужно сканировать всякий раз, когда поступает запрос.

Главный бухгалтер НПК «Техмаш» Вера Иванцова сказала: «Нам довольно часто надо готовиться к проверкам, и возможность контролировать документы и хранить их в единой базе очень экономит время. А если комиссия работает прямо у нас, мы можем сразу обратиться по ссылке к нужному документу и увидеть его».