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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма»

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Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Электронные офисные системы» (ЭОС), отечественный разработчик систем автоматизации документооборота, объявили об успешном проведении испытания на совместимость своих программных продуктов. В ходе тестирования подтверждена работоспособность и корректность функционирования системы электронного документооборота «Дело-web» и системы криптографического обеспечения прикладного ПО «Карма» в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition версии 1.6. Компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux.

«Продукты компании ЭОС очень востребованы в государственных структурах, органах исполнительной и государственной власти. Наши интегрированные решения должны серьезно расширить возможности заказчиков при миграции на отечественное ПО. Организации, уже использующие СЭД "Дело" в своих информационных системах и планирующие переход на платформу Astra Linux, смогут значительно сократить период адаптации сотрудников к новому программному обеспечению», – сказал директор по продукту группы Astra Linux Роман Мылицын.

«Кроссплатформенность с акцентом на отечественные разработки является важнейшим приоритетом ЭОС. Дополнение списка ОС, совместимых с нашими решениями, такой платформой, как Astra Linux, даст организациям намного больше свободы при импортозамещении. Технологическое партнерство ЭОС с группой Astra Linux позволит создать новые вертикально интегрированные стеки на базе российских разработок, которых очень ждут многие наши заказчики», – отметила директор по маркетингу ЭОС Елена Иванова.



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