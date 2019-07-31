«Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag

«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с EveryTag и пополнила портфель решений для защиты конфиденциальной информации системой выявления утечек ILD (Information Leaks Detection). Продукт позволяет модернизировать СЭД (системы электронного документооборота), а также дополняет классические DLP-решения функционалом защиты бумажных документов от нелегитимного копирования.

Решение EveryTag призвано минимизировать финансовые и репутационные риски организаций за счет выявления каналов утечки информации. ILD-система способна определять конкретных сотрудников, виновных в передаче чувствительных данных компании третьим лицам. Функционал реализуется с помощью запатентованного алгоритма, который маркирует каждую копию документа специальными метками, указывающими, кто и когда с ним работал. Система может считывать невидимые для пользователей маркеры по фрагменту или фотографии документа и даже при их повреждении.

«ILD-система интересна прежде всего тем, что дает возможность расследовать инциденты, связанные с утечкой распечатанных или сфотографированных конфиденциальных документов. Это довольно серьезный канал утечек, который, в отличие от цифровых носителей, обычно никак не контролируется. Кроме того, решение позволяет развить в организации культуру обращения с подобными документами. Ведь зная о неизбежности обнаружения, сотрудники вряд ли решатся передать их кому-либо», — сказал Дмитрий Ключников, руководитель направлений DLP и DevSecOps центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

Продукт включен в Реестр отечественного ПО и найдет широкое применение в крупных государственных и коммерческих организациях, имеющих масштабные системы документооборота или работающих с большими объемами конфиденциальной информации.

«Решение обладает высокой гибкостью и рассчитано на крупные инсталляции. Система поддерживает интеграцию с большинством популярных систем электронного документооборота, а также имеет открытый Rest API», — отметил Сергей Тимошенко, директор по работе с партнерами EveryTag.