«Автоматика» выпустила новую версию ПО для СХД «Незабудка»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» объявил о выводе на рынок гражданской продукции новой версии программного обеспечения системы хранения данных (СХД) «Незабудка» 5.0. Важным новшеством версии 5.0 станет поддержка стандарта NVMe. Стандарт позволяет процессору обращаться непосредственно к диску хранения информации без промежуточных преобразований. За счет этого обеспечивается большая скорость подключения накопителя информации, а также сокращается время задержки. В результате производительность системы может быть в три-пять раз выше относительно всего парка оборудования, не использующего стандарт NVMe. Ранее максимальная производительность СХД «Незабудка» составляла 980 тыс. iops, соответственно, поддержка стандарта NVMe позволит достичь около 4 млн iops.

Ряд предприятий концерна в настоящее время выпускает СХД. Одна из ключевых разработок, обеспечивающих исполнение требований 374 ФЗ «Яровой – Озерова» — СХД «Купол» компании «Национальные технологии». Также ПАО ИНЭУМ им. И.С. Брука разрабатывает и производит СХД на базе процессоров «Эльбрус». В свою очередь СХД «Незабудка» «СИП РС» имеет функциональный набор, ориентированный на корпоративных заказчиков.

СХД «Незабудка» предназначена для организации хранения информационных ресурсов и предоставления гарантированного доступа к ним. Продукт относится к классу унифицированных СХД, обеспечивающих файловый, блочный и объектный доступ к хранимым данным. Реализована функциональность по асинхронной и синхронной блочной репликации, управлению СХД в виртуализированном окружении и отказоустойчивости. Имеется возможность виртуализации сторонних систем хранения данных. В новом релизе встроенного программного обеспечения СХД «Незабудка» обеспечена поддержка новейших типов твердотельных накопителей (SSD) по технологии NVMe, что позволяет избежать излишних процедур, связанных с обслуживанием стандартных дисковых накопителей.

СХД «Незабудка» востребована для построения вычислительной инфраструктуры в задачах цифровой трансформации, и, соответственно, предназначена для государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций и крупных предприятий. «Незабудка» является бюджетным решением по сравнению с иностранными аналогами, отмечают в концерне «Автоматика». Наличие собственной разработки и производственной базы в Самаре способствует развитию импортозамещения.

«Современные корпоративные информационные системы предъявляют новые требования в производительности и масштабированию систем хранения данных. Примерами таких задач являются построение цифровых двойников в промышленности, телемедицина, системы искусственного интеллекта, виртуальной реальности и так далее. Указанные задачи используют в своей работе гораздо больший объем информации, чем системы предыдущего поколения и, соответственно, повышают нагрузку на системы хранения данных. Для решения подобных вопросов и разрабатывался новый релиз программного обеспечения СХД "Незабудка", – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.