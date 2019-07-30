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«Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати

Интеграция Инфраструктура

«Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной печати для госсектора, областных и муниципальных заказчиков. В основе проекта комплексная услуга, включающая в себя установку, настройку и обслуживание офисного печатного оборудования. Одновременно «Сберсервис» предлагает проведение бесплатного ИТ-аудита печатающей техники.

«Покопийная печать – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка, и мы активно развиваем это направление с разными вендорами, - сказал директор департамента продаж и развития бизнеса Владимир Фролов. – Стратегическое партнерство с Lexmark позволяет сделать совместное предложение для рынка, которое уникально не только обеспечением высокого уровня качества сервиса, но и снижением финансовойнагрузки на клиентов. Мы также готовы предоставить привлекательные условия в виде выкупа оборудования заказчика и отсрочки платежа по выполненным работам до 2 месяцев. Для нас это стратегически важный сервис в рамках развития компании».

Сервисные специалисты «Сберсервис» имеют необходимую квалификацию для работы с заказчиками госсектора и подтвержденный опыт работы с крупными компаниями финансового сектора - на обслуживании Сберсервиса находится более 200 000 принтеров и МФУ. В свою очередь Lexmark занимает уверенные позиции в предоставлении сервиса печати, что подтверждают независимые исследования компаний как Gartner и IDC.

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